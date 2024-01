CES 2024, Bosch: nuove soluzioni per un uso sostenibile dell'energia

Bosch: presentate a CES 2024 le nuove tecnologie per un uso sostenibile dell'energia

Su strada e nelle nostre case, Bosch continua a elettrificare le proprie tecnologie e soluzioni per l'uso sostenibile dell'energia e considera l'idrogeno la chiave per soddisfare la richiesta globale di energia con impatto zero. Al CES 2024 di Las Vegas, in Nevada, l'azienda presenta tecnologie e applicazioni che non si limitano a rendere la vita più facile, sicura e confortevole, ma anche più sostenibile: tutto per il bene del pianeta. Negli ultimi 50 anni il consumo globale di energia è raddoppiato e continua a crescere di circa il 2% annuo. I carburanti fossili oggi forniscono circa l'80% del consumo di energia globale. In termini di cambiamento climatico, si tratta di una sfida difficile.

"Per rispondere alle esigenze globali di energia future impiegando le risorse in modo efficiente, Bosch sta ripensando l'utilizzo dell'energia e si concentra su un duplice approccio: elettrificazione e idrogeno. Per un futuro a emissioni ridotte, ottimizziamo l'uso delle fonti energetiche tradizionali puntando all'elettrificazione nei settori della mobilità, degli edifici commerciali e delle case. Inoltre, stiamo esplorando nuove fonti di energia sostenibili, in cui l'idrogeno svolge un ruolo fondamentale", ha dichiarato Tanja Rückert, membro del Consiglio di Amministrazione di Bosch, al CES 2024 di Las Vegas.