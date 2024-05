Comacchio Half Marathon: presentata la maratona in programma sabato 4 maggio

Gli scatti d'Affari

Comacchio Half Marathon: annunciata la nuova edizione, in programma a Comacchio sabato 4 maggio

Si alza il sipario sull’edizione 2024 della Comacchio Half Marathon. Sabato 4 maggio, tra le bellezze dei vicoli comacchiesi, scenderanno in strada runner e non solo. Un’occasione di sport e divertimento che quest’anno vede il passaggio dai precedenti organizzatori della manifestazione a Ravenna Runners Club, associazione che garantirà il prosieguo dell’esperienza e di tutte le iniziative collaterali. Da oggi venerdì 3 aprile gli occhi saranno puntati sulla zona compresa fra il Parcheggio Fattibello, dove sarà allestito l’Expo Village, e via Squero luogo da cui verrà dato lo start di tutte le distanze dell’evento.

Saranno due le distanze: la Comacchio Half Marathon sui tradizionali 21,097 km, e la Comacchio 10K, sia nella versione competitiva che in quella ludico-motoria. Proprio quest’ultima sarà dedicata a chi vuole correre senza la ricerca della prestazione o camminare immergendosi nella bellezza dei vicoli, dei canali e dei ponti comacchiesi, oltre che delle valli che circondano la città e dei lidi. A colorare ancor di più le vie anche una delle principali novità di questa edizione: Prolife Dogs&Run. Una prova “a sei zampe” che vedrà protagonisti i cani e i loro padroni in un percorso pensato appositamente. Un bel mix di sport e socialità accompagnati dal simpatico scodinzolare dei cani.

Sabato 4 maggio prenderanno il via tutti gli appuntamenti che coloreranno le vie di Comacchio. La zona partenza/arrivo di tutte le distanze sarà via Squero, angolo via Fattibello. Alle 15.30 si assisterà allo start della Prolife Dogs&Run. Alle 18.00 la partenza della Comacchio Half Marathon e della Comacchio 10Km, sia competitiva che ludico motoria.