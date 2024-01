Confcommercio Milano, pranzo solidale per 183 persone

Gli scatti d'Affari

Confcommercio: pranzo di solidarietà nella sede milanese per 183 persone in difficoltà

Ospitato a Milano lo scorso martedì 2 gennaio, presso la sede Confcommercio di corso Venezia uno splendido pranzo solidale: a tavola si sono sedute 183 persone, che ogni giorno vivono situazioni di difficoltà e disagio. Il momento conviviale è stato organizzato da Ati - Mercatino di Natale piazza Duomo Apeca, Confcommercio Milano e Promo.Ter, con il supporto di Caritas Ambrosiana. Il menù ha rispettato la tradizione con attenzione alle specificità etnico-religiose e a vegetariani e vegani: fra i piatti, ravioli con crema di spinaci, arrosto di fesa di tacchino con farcitura di castagne e mele, merluzzo alla Livornese. Poi dolci e buffet con panettone e pandoro artigianali.

"Il pranzo solidale, nato dal Mercatino di Natale di Apeca sotto il Duomo e organizzato in Confcommercio Milano per le persone in disagio”, ha commentato Carlo Sangalli, Presidente di Confcommercio. “È un piccolo atto di solidarietà, ma è soprattutto l'impegno simbolico a non voltarci dall'altra parte e non lasciare indietro nessuno. Credo che costruire la speranza, come dice il nostro Arcivescovo Delpini, significhi anche questo".