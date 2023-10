Eni Award 2023: ospitata al Palazzo del Quirinale la cerimonia di premiazione

Gli scatti d'Affari

Ospitata Lunedì 16 ottobre al Palazzo del Quirinale la cerimonia di premiazione dell'edizione 2023 degli Eni Award. Presenti all'incontro anche Sergio Mattarella, Presidente della Repubblica; Giuseppe Zafarana, Presidente del Consiglio di Amministrazione di Eni e Claudio Descalzi, Amministratore Delegato di Eni. Giunto quest'anno alla sua quindicesima edizione e considerato come un vero e proprio punto di riferimento a livello internazionale per la ricerca nei campi dell'energia e dell'ambiente, il premio testimonia l'interesse di Eni verso temi di ricerca scientifica e innovazione tecnologica, insieme all'impegno dell'azienda nel favorire la sostenibilità e l'accesso all'energia, in accordo ai 17 Obiettivi per lo Sviluppo Sostenibile delle Nazioni Unite. Dalla sua istituzione nel 2008 le candidature per gli "Eni Award" sono state più di undicimila. La Commissione Scientifica, che ha valutato le ricerche presentate, è composta da scienziati che appartengono ai più avanzati istituti di ricerca a livello mondiale e negli anni ha visto la partecipazione di 6 Premi Nobel. Anche quest'anno Eni, attraverso Joule, la sua Scuola per l'Impresa, ha assegnato la Menzione speciale Eni Joule for Entrepreneurship, destinata a team, spin off universitari, startup e volta a favorire l'applicazione, la valorizzazione e il trasferimento delle tecnologie promuovendo nel contempo la creazione di un ecosistema dell'innovazione sostenibile. Le categorie premiate sono state: Transizione Energetica rivolta a ricerche nel campo dell'efficienza energetica e della cattura dell'anidride carbonica; Frontiere dell'Energia, per ricerche sulle fonti rinnovabili e sullo stoccaggio dell'energia; Soluzioni Ambientali Avanzate, dedicata a valorizzare l'innovazione scientifica e tecnologica per la tutela e l'uso sostenibile delle risorse naturali; Giovani Talenti dall'Africa, istituita nel 2017 in occasione del decennale di Eni Award e dedicata ai giovani talenti dal Continente Africano; categoria Giovane Ricercatore dell'Anno, che premia due ricercatori che hanno conseguito il dottorato di ricerca in università italiane; la sezione Riconoscimento all'Innovazione Eni, che elegge i progetti più innovativi sviluppati da ricercatori ed esperti tecnici Eni.