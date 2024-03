Federfarma Lombardia: chiuso Roadshow ‘La farmacia che vorrei’

Gli scatti d'Affari

Federfarma Lombardia: conclusa la seconda edizione di Roadshow dal titolo 'La farmacia che vorrei' Il secondo anno del Roadshow promosso da Federfarma Lombardia, dal titolo "La farmacia che vorrei", ha raggiunto la sua conclusione a Milano, presso una sala gremita del Sindacato titolari lombardo, con un forte interesse da parte del pubblico. Questo ciclo di incontri itineranti ha l'obiettivo di esaminare le opportunità offerte dalla digitalizzazione per la riorganizzazione dell'assistenza territoriale, mettendo in luce il ruolo chiave delle farmacie. Le farmacie, rappresentate dalle croci verdi, hanno dimostrato con azioni concrete di essere in grado di comprendere i bisogni dei cittadini e di rispondervi in modo appropriato. Le comunità locali, le istituzioni e gli altri protagonisti del sistema si sono riuniti con i rappresentanti delle farmacie per un dialogo proficuo e costruttivo sul futuro, cercando di individuare i nuovi contributi che le farmacie possono offrire per creare un sistema sanitario più moderno ed efficiente, a vantaggio dei cittadini. Il professor Giuseppe Valditara, Ministro dell'Istruzione e del Merito, ha inaugurato i lavori collegandosi da remoto dal Consiglio dei Ministri e ha affrontato il tema cruciale della formazione universitaria. Quest'ultima dovrà garantire un numero adeguato di posti e fornire agli studenti contenuti curricolari idonei a rispondere alle esigenze di un'assistenza sanitaria in rapido mutamento. Sarebbe opportuno sensibilizzare i giovani nelle scuole su temi cruciali come la salute e la prevenzione, evidenziando il ruolo fondamentale del farmacista e stimolando così eventuali vocazioni a iscriversi alla Facoltà. Vuoi vedere di più? Clicca sulla gallery