Ferragamo, inaugurato il nuovo Portrait Milano Hotel

Gli scatti d'Affari

Ferragamo: apre il Portrait Milano Hotel, candidato come esempio di sostenibilità

Inaugurato a Milano il nuovo hotel cinque stelle firmato Ferragamo, l’elegante edificio che prende il nome di Portait Milano Hotel. L’albergo nasce da un ambizioso progetto di recupero conservativo, con l’obiettivo di trasformare e dare nuova vita a un palazzo storico come il Seminario Arcivescovile di Corso Venezia, a pochi passi da San Babila. Attraverso l’introduzione di aree verdi e graziosi spazi pubblici, il progetto permetterà di accogliere i cittadini e offrire loro nuovi servizi.

In occasione del Natale, la piazza che ospita l’edificio è stata allestita elegantemente, grazie al lavoro congiunto di Maurizio Vegini e Lucia Nusiner dello Studio GPT di Bergamo. L’allestimento ha visto l’introduzione di ben 425 abeti, dai 40 cm ai 14 m, 24 magnolie e 985 erbacee perenni, in 15 aiuole di forma irregolare. Protagonista della piazza un abete di quattordici metri di altezza partito dai boschi della Val di Scalve che, con la sua maestosa presenza, racconta di altri luoghi, cari a molti cittadini milanesi, che da decenni li scelgono per ritemprarsi nei loro momenti di svago e riposo. A chiusura del periodo natalizio, si procederà con il reintegro di oltre 400 abeti nei boschi della Val di Scalve, con l’obiettivo di ripopolare e rigenerare il suolo boschivo.