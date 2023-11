Festina è il nuovo Time Sponsor di Roma Termini

Festina Time Sponsor di Roma Termini: al via la nuova campagna multi-soggetto del Brand

Un brand iconico come Festina per uno degli elementi più importanti in stazione: il Tempo. Da novembre al 31 gennaio 2024 Festina è il nuovo Time Sponsor della Stazione di Roma Termini. Grazie all'accordo con Grandi Stazioni Retail, per tre mesi la nuova campagna multi-soggetto Festina dominerà lo spazio nelle 10 colonne in corrispondenza degli orologi di stazione e dei tabelloni orario in prossimità dei Gate di accesso ai binari del tabellone arrivi/partenze. Si tratta di un circuito, composto da 10 impianti retroilluminati che intercetta il traffico dei viaggiatori in partenza oltre ai flussi dell’adiacente galleria commerciale, garantendo la massima copertura e una straordinaria visibilità. Proprio da questo spazio esclusivo, Festina racconterà ogni giorno il valore del tempo strizzando l’occhio ai viaggiatori invitandoli a scoprire l’universo Festina e presentando tra le varie collezioni le nuove proposte della linea Swiss Made sinonimo di precisione, qualità e stile. Protagonista della campagna è Gerard Butler, storico brand ambassador Festina, che combina la classe, il prestigio e il fascino della collezione.

“La nostra campagna, coinvolgente e di grande impatto visivo, punta ad intercettare il pubblico che ogni giorno passa per la stazione Termini. Grazie alla partnership con Grandi Stazioni Retail abbiamo l'opportunità di essere in primo piano in uno dei luoghi di più grande risalto a Roma e in Italia. Una sponsorizzazione che ci riempie di orgoglio per la possibilità di intercettare un pubblico nazionale e internazionale nel periodo più importante dell’anno. Segnare il tempo è il nostro lavoro e questa attività ci rende ancor più felici per la pertinenza del nostro posizionamento. È in questo scenario dove il fattore tempo è cruciale che vogliamo presentare la varietà delle nostre collezioni: dalla linea Connected ai più tradizionali cronografi, passando per le collezioni femminili. Una opportunità unica anche per lanciare la nostra nuova collezione Swiss Made, raffinate produzioni di artigianato svizzero, capaci di aggiungere un tocco di classe a chi li indossa: questo perché un segnatempo Festina Swiss Made è molto più di un semplice accessorio, è un elemento distintivo nel guardaroba di chi lo sceglie", ha dichiarato Lucia Carbonato, Head of Marketing di Festina Italia.