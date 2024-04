Fondazione Cariparma conferma la propria crescita con un risultato di €54 mln

Gli scatti d'Affari

Affaritaliani.it da sempre ha nel racconto dell'economia uno dei suoi punti di forza. Innovando il linguaggio giornalistico come fa ormai dal lontano 1996, anno della sua fondazione, affaritaliani.it ha deciso di raccontare questo settore attraverso le immagini. Scatti d'autore per scoprire i volti, le emozioni, le infrastrutture e i momenti salienti del mondo economico. Fondazione Cariparma: annunciati i risultati sull’esercizio 2023 pari a 54,4 milioni di euro, constatato un patrimonio netto di 1,23 miliardi È stato approvato, durante l’ultima seduta del Consiglio Generale della Governance uscente, il Bilancio 2023 di Fondazione Cariparma. Si conferma il trend di crescita della Fondazione che chiude il 2023 con 54,4 milioni di euro di avanzo d’esercizio, dato che supera di oltre il 17 milioni il risultato del 2022. L’esercizio 2023 ha registrato proventi ordinari pari a 66,3 milioni di euro, grazie anche alla contribuzione della Banca conferitaria Crédit Agricole Italia. A questi si aggiungono 3,1 milioni di proventi straordinari netti derivanti dall’attività di gestione del portafoglio titoli. Il risultato 2023 ha permesso di incrementare ulteriormente il Fondo di Stabilizzazione delle Erogazioni, che si attesta a 93,5 milioni di euro, garantendo oltre tre anni di attività filantropica. Per quanto riguarda i risultati dell’attività istituzionale, nel 2023 Fondazione Cariparma ha deliberato contributi per 27,4 milioni di euro a sostegno di 422 progetti di utilità sociale. Più nel dettaglio, la Fondazione ha contribuito a sostenere 222 progetti nell’ambito dei servizi alla persona, con un impegno economico di 19.699.503 euro; 186 progetti nel campo arte e ambiente, con un mecenatismo che ha un valore di 6.200.678 euro; 14 progetti a favore della ricerca scientifica, con risorse per 1.508.235 di euro. Vuoi vedere di più? Clicca sulla gallery