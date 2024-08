GRS, Yo! Sushi apre il primo store in Italia a Roma Termini

Gli scatti d'Affari

Affaritaliani.it da sempre ha nel racconto dell'economia uno dei suoi punti di forza. Innovando il linguaggio giornalistico come fa ormai dal lontano 1996, anno della sua fondazione, affaritaliani.it ha deciso di raccontare questo settore attraverso le immagini. Scatti d'autore per scoprire i volti, le emozioni, le infrastrutture e i momenti salienti del mondo economico.

GRS, Yo! Sushi arriva in Italia: inaugurato il primo store a Roma Termini



Yo! Sushi, celebre catena internazionale di ristoranti giapponesi, apre il suo primo store in Italia, scegliendo come location la stazione di Roma Termini. Questa apertura segna un traguardo importante per il brand, noto per il suo concetto di ristorazione dinamico e innovativo, che combina cibo fresco, tecnologia e un'atmosfera vivace. Fondata nel 1997 a Londra, Yo! Sushi ha conosciuto una rapida espansione globale, arrivando oggi a contare oltre 350 sedi in tutto il mondo, tra cui Regno Unito, Stati Uniti, Europa, Medio Oriente e Australia.



L’apertura del primo Yo! Sushi in Italia è frutto di una collaborazione tra Grandi Stazioni Retail e SSP France Belgique Luxembourg Italie, leader nella gestione della ristorazione in ambienti di viaggio. Questo accordo rappresenta una sinergia tra due realtà che condividono l’obiettivo di migliorare l’offerta e il customer journey nei principali hub. Grazie a questa partnership, i viaggiatori e visitatori della stazione di Roma Termini possono ora godere di un’esperienza culinaria di qualità, in linea con la filosofia del brand giapponese, che pone un forte accento sulla freschezza degli ingredienti e la sostenibilità.