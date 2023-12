Intesa Sanpaolo, con Urban Vision per la prima serata evento di UNITA

Intesa Sanpaolo e Urban Vision supportano la prima serata evento dell’UNITA

Si è svolta a Roma la prima serata evento di UNITA, l’associazione di categoria, fondata nel giugno 2020 da più di cento interpreti del teatro e dell’audiovisivo, con l’intento di sostenere e promuovere la centralità del mestiere dell’attrice e dell’attore all’interno del panorama artistico e culturale e la formazione sociale di ogni individuo. L’associazione conta oggi più di 1.600 associati.

Virginia Borla, Executive Director Business Governance Banca dei Territori Intesa Sanpaolo, ha commentato il coinvolgimento alla serata e alle iniziative di UNITA: “Da anni ci siamo proposti come banca di riferimento per il settore con il preciso obiettivo di favorire il recupero della competitività e l’apertura al mercato globale di un settore economicamente rilevante e con enormi potenzialità strategiche per il Made in Italy. Abbiamo sostenuto finanziariamente la produzione di oltre 600 opere tra film e serie tv nazionali e internazionali, oltre 170 tra spot pubblicitari, factual e format tv, ma stiamo sempre più accreditandoci come interlocutore privilegiato anche per il mercato internazionale, grazie anche al supporto specialistico offerto agli operatori in fase di strutturazione del progetto con consulenza sui diversi aspetti finanziari e normativi. Oggi vogliamo impegnarci direttamente anche verso le persone che animano e lavorano nel settore di cinema e audiovisivo, l’accordo con UNITA mette al centro proprio gli attori e le attrici associate con i loro progetti e le loro esigenze”.

Gianluca De Marchi, Amministratore Delegato di Urban Vision, che ha supportato UNITA con una campagna ad hoc in aggiunta a un contributo economico, ha dichiarato: “Siamo felici di sostenere l’associazione Unita, offrendo visibilità a una campagna che vuole sensibilizzare l’opinione pubblica sulla tutela dei diritti e delle opportunità degli interpreti teatrali e dell’audiovisivo italiani. Durante il mese di dicembre e fino al 6 gennaio 2024, un circuito di impianti digitali di Urban Vision fra Roma e Milano vede protagonisti gli stessi associati, immortalati in un selfie per promuovere l’associazione".