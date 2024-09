JTI Italia, PwC e Arel: presentato lo studio sulla Gender Equality come leva per la crescita economica

JTI Italia, PwC e Arel: lo studio presentato a Milano conferma i vantaggi della parità di genere nella crescita delle imprese

Mercoledì scorso, nella Torre PwC di Milano, è stato presentato lo studio “Oltre il divario salariale: la parità di genere per la crescita economica e la competitività delle imprese”, alla presenza di Enrico Letta, Presidente dell’Istituto Jacques Delors, e con un messaggio della Ministra per la Famiglia e le Pari Opportunità, Eugenia Maria Roccella. Lo studio, realizzato da Arel in collaborazione con JTI Italia e PwC Italia, analizza la disparità salariale di genere e mette in luce come le aziende che adottano politiche inclusive registrino miglioramenti significativi in produttività e innovazione. Per esempio, dopo cinque anni dalla laurea, il divario salariale medio mensile a sfavore delle donne nelle discipline STEM è di oltre 200 euro mensili e aumenta negli anni, fino a determinare una differenza salariale del 14.5%. La differenza tra tasso di attività maschile e femminile nell’Unione europea abbia portato a una perdita economica stimata a quasi il 3% del PIL.

JTI Italia si distingue per le sue politiche di gender equality, come il congedo parentale paritario al 100% della retribuzione e programmi di empowerment femminile. Queste iniziative hanno portato a una piena parità retributiva e a un'alta percentuale di donne in ruoli dirigenziali, evidenziando come l’inclusione possa tradursi in vantaggi concreti per le aziende. Alla presentazione dello studio è seguita una tavola rotonda con esperti e rappresentanti istituzionali, che hanno discusso le sfide e le opportunità legate al superamento del gender pay gap.

"Quella con Arel e PwC è stata una bellissima collaborazione", ha dichiarato ai microfoni di affaritaliani.it Lorenzo Fronteddu, Corporate Affairs & Communication Director di JTI Italia. "Abbiamo cominciato focalizzandoci sul gender pay gap, per poi adottare un approccio olistico con l'obiettivo di identificare tutti i fenomeni che contribuiscono a creare questa condizione. I dati dimostrano che il gender pay gap esiste ancora, ed è un fenomeno che con diverse sfaccettature copre più fasi della vita dei lavoratori. Le aziende dovrebbero adottare politiche integrate per riuscire a contrastarlo. È di fatto un indicatore: lavorando su un sistema integrato, dovrebbe andare a ridursi nel corso del tempo”.