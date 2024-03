KPMG, conclusa la I edizione di Open-es Camp

Gli scatti d'Affari

KPMG, Milano: presentati a Milano i progetti della I edizione di Open-es Camp Si è svolto presso l'Auditorium Banco BPM di Milano l'evento di presentazione della prima edizione di Open-es Camp, iniziativa promossa dalla piattaforma Open-es dedicata al mondo delle PMI con l'obiettivo di stimolare il confronto e applicare concretamente i principi ESG. I protagonisti del progetto hanno raccontato attraverso la propria esperienza Open-es Camp, spiegando come l'iniziativa ha stimolato il confronto e promosso l'applicazione pratica dei principi relativi agli aspetti Ambientali, Sociali e di Governance. Ad intervenire, tra gli altri, Liana Mazzarella, Head of Communication and Sustainability Banco BPM; Antonio Mansi, Partner, Head of Governance, Risk & Compliance KPMG; Lorenzo Solimene, Partner KPMG; Luca Ferraris del MEF; Maria Chiara Mosca di CONSOB; Matteo Farina, Director Banco BPM; Roberto Zuccaro, Group Strategy & ESG Business Management UniCredit. Open-es Camp ha visto il coinvolgimento di 55 PMI suddivise in 10 squadre, per un totale di 110 partecipanti e oltre 60 ore di attività formativa. Il progetto ha offerto uno spazio di incontro e confronto tra realtà aziendali eterogenee, aprendo la strada a nuove partnership e sinergie. Non solo ha permesso lo scambio di conoscenze e buone pratiche nel campo della sostenibilità, ma ha anche dimostrato concretamente come l'adozione di strategie ESG possa generare opportunità di business tangibili e favorire lo sviluppo delle imprese.