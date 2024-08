Luna Rossa Prada Pirelli chiude al 2º posto la Final Preliminary Regatta

Gli scatti d'Affari

Luna Rossa Prada Pirelli: secondo posto alla Final Preliminary Regatta di Barcellona. Solide prestazioni e ottime prospettive per le sfide future

Il team Luna Rossa Prada Pirelli chiude la Final Preliminary Regatta Barcellona in seconda posizione al termine di quattro giorni molto intensi, che hanno confermato la solidità del team italiano sia dal punto di vista progettuale sia da quello velico. Nell’ultima giornata, domenica 25 agosto, Luna Rossa ha vinto una bellissima e appassionante regata contro Alinghi Red Bull Racing e ha poi perso il match finale contro il Defender Emirates Team New Zealand, vincitore dell’evento.

“Ovviamente avremmo preferito chiudere con una vittoria su Emirates Team New Zealand, perché era alla nostra portata. Non siamo contenti di aver perso la regata, ma alla fine di questi giorni, il giudizio complessivo è buono perché abbiamo un mezzo performante che sicuramente ci permetterà di competere al top contro tutti gli avversari. Questo è un buon feeling da avere in vista delle Regate di Selezione Challenger che inizieranno la settimana prossima”, ha commentato Max Sirena, Skipper e Team Director di Luna Rossa Prada Pirelli.

“Abbiamo fato un po’ di errori sul corpo a corpo e sicuramente ci sono delle scelte arbitrali che dobbiamo interpretare. Il lato positivo è che la barca va bene, che l’equipaggio è forte e che siamo pronti a combattere nelle regate successive”, ha dichiarato Francesco “Checco” Bruni, timoniere Luna Rossa Prada Pirelli.