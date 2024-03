MediaWorld: al via il primo ‘Retail Media Summit’

Gli scatti d'Affari

MediaWorld, presentato il primo 'Retail Media Summit': l'obiettivo è analizzare il mercato ad alto potenziale MediaWorld, parte di MediaMarktSaturn Retail Group, prima catena di elettronica in Europa, nell'occasione del 1° MediaWorld Retail Media Summit ha svelato le ultime novità, prospettive e risultati delle soluzioni Retail Media a livello Omnicanale. L'incontro dedicato ai protagonisti della tecnologia e dell'innovazione, alla presenza di oltre 200 fra stakeholder e decision makers, ha rappresentato un'occasione di analisi dell'evoluzione di un mercato ad alto potenziale. Le soluzioni Retail Media, infatti, si confermano strumenti ad alto tasso di conversione che, grazie a tool dedicati, consentono ai brand di prendere decisioni basate sui dati, intervenendo con azioni mirate e incisive che massimizzano le performance. Inoltre, grazie alla possibilità di sviluppare campagne ad alto impatto a copertura nazionale sia nei punti fisici che on-line, le soluzioni Retail Media si rivelano particolarmente efficaci rispetto a consumatori che si caratterizzano per journey ibride e percorsi non lineari fra online e offline. I dati divulgati recentemente da IAB Europe confermano che, a livello europeo, gli investimenti pubblicitari nell'ambito dei Retail Media network stanno accelerando rapidamente: dai 4 miliardi di euro del 2019, le risorse dedicate sono passate ad 8 miliardi nel 2021, fino a raggiungere quota 13,8 miliardi nel 2023. Anche per il 2024 si stima una crescita robusta del +28%, per un mercato che si prevede attestarsi ad oltre 17 miliardi di euro.