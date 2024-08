MiFinanzio, nasce l'assistente digitale per i bandi di finanza agevolata MiFi

Gli scatti d'Affari

MiFinanzio presentata MiFi, la piattaforma All-in-one che usa l'AI per facilitare la ricerca e la gestione dei bandi di finanza agevolata

MiFinanzio - startup innovativa attiva dal 2021, che supporta imprenditori e startupper nella ricerca e nella gestione dei finanziamenti più idonei per progetti innovativi - ha rilasciato MiFi: una piattaforma che ambisce a diventare un prezioso alleato sia per le aziende in cerca di contributi e agevolazioni pubbliche sia per i professionisti che desiderano gestire in modo smart e innovativo le operazioni di finanza agevolata per i loro clienti.

"MiFi ha l'obiettivo di diventare la piattaforma di riferimento per la finanza agevolata in Italia e in Europa", ha dichiarato Ettore De Liberato, co-founder CEO di MiFinanzio. "Grazie alla pluriennale esperienza nel settore del team di MiFinanzio e alle capacità di innovazione tecnologica del team di DEGG, MiFi ha le caratteristiche di una piattaforma All-in-one in cui gestire tutte le fasi, dalla ricerca delle misure agevolative fino alla rendicontazione, passando per la redazione del progetto”.

Vincenzo Caprella, co-founder e CFO di MiFinanzio, ha aggiunto: “Competitività e innovazione: sono questi i fattori determinanti che accompagnano le imprese evolute. MiFinanzio con la sua piattaforma, consente ad imprese e professionisti di dotarsi di uno strumento potente che facilita la ricerca nel mondo della finanza agevolata di contributi e finanziamenti che permettono alle aziende di ottimizzare la loro strategia di crescita”.