Milano Design Week 2024, ad Alcova il pop up di Davide Longoni e MadreProject

Davide Longoni e MadreProject protagonisti del Fuorisalone 2024: apre il pop up gastronomico ad Alcova

È uno dei pop up gastronomici più attesi della Milano Design Week 2024, quello di Davide Longoni e MadrePoject presso Alcova, progetto fondato e curato da Valentina Ciuffi e Joseph Grima, destinazione del Fuorisalone per eccellenza, che sceglie quest’anno due iconiche dimore della storia milanese: Villa Bagatti Valsecchi e Villa Borsani a Varedo (MB). Una collaborazione che unisce gli stessi valori, tra cui quello della sostenibilità ambientale e sociale, tema del Fuorisalone 2024, e il legame con la città di Milano, dove sono nati sia il Panificio Longoni che Alcova, trovando fin da subito la propria dimensione e successo.

Dal 15 al 21 Aprile, Davide Longoni porta nel cortile di Villa Bagatti Valsecchi la micro bakery progettata come aula didattica di MadreProject, la scuola “del pane e dei luoghi” creata dal maestro panificatore insieme a Terzo Paesaggio e Avanzi, Sostenibilità per Azioni, nata per formare i panificatori di nuova generazione ai principi della sostenibilità e dell’impatto sociale. Un vero e proprio laboratorio mobile di panificazione, illuminato dal claim "Pensare con il pane per reincantare il mondo", un luogo dove generare cultura e valore attraverso il pane che per l’occasione sarà attivata come l’unica food destination di Alcova.

In funzione per tutta la settimana del Fuorisalone, la micro bakery dispenserà il meglio della produzione di Panificio Davide Longoni: la Michetta, la forma di pane milanese per eccellenza, farcita con mortadella e gorgonzola o con hummus, pomodori secchi e rucola; la focaccia alla pala, con pastrami, maionese piccante e cavolo cappuccio oppure con kimchi e formaggio, o ancora con crema di fave e finocchietto, asparagi, spinaci e mandorle alla paprika. Poi le soffici Focacce pugliesi e i prodotti della pasticceria: carrot cake, cuor di mais, la torta limone e papavero, brownies e cookies e il mitico Panettone.