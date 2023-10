Milano: torna Host 2023, la fiera che racconta il futuro dell'ospitalità

Gli scatti d'Affari

Inaugurata il 13 ottobre a fiera Milano Host 2023, la fiera mondiale dedicata al mondo della ristorazione e dell'accoglienza. La manifestazione, ospitata ogni due anni, presenta ai partecipanti tutto ciò che occorre per aprire un locale di successo: dalle materie prime ai semilavorati, dai macchinari alle attrezzature, dagli arredi alla tavola, con uno sguardo approfondito su trend, tecnologie e innovazioni. Quella di quest'anno, che si chiude oggi 17 ottobre, è la 43esima edizione della fiera: sono più di 2.000 gli espositori, il 40% dei quali internazionali. Oltre all'Italia, i primi cinque Paesi per numeri di espositori annoverano Germania, Spagna, Francia e Stati Uniti, che vedono in HostMilano un'opportunità di fare business "mondo su mondo". Seguono Svizzera, Paesi Bassi e Portogallo, cui si aggiungono Turchia e Cina. La manifestazione coniuga una panoramica completa sull'innovazione in tutta l'ospitalità professionale con gli approfondimenti verticali nei singoli settori, grazie a un layout esteso sull'intero quartiere fieristico e suddiviso in tre macroaree che valorizzano le affinità di filiera tra comparti specializzati: Ristorazione Professionale-Bakery, Pizza e Pasta (38% degli espositori); Caffè-Tea, Bar-Macchine per Caffè-Vending, Gelato-Pastry (42%); Arredo-Tecnologia e Tavola (20%). Le aziende di tutti i settori hanno incontrato, oltre a migliaia di operatori professionali, hosted buyer altamente profilati selezionati da Fiera Milano in 75 Paesi di tutti i continenti. Particolarmente rilevanti le delegazioni dalle Americhe (41%), dai Paesi del Golfo e Medio Oriente (21%) e dall'Eurasia (30%). Tra le tendenze anticipate in anni recenti da HostMilano, e che oggi stanno alimentando la domanda di tecnologie e prodotti dedicati, è importante segnalare anche lo sviluppo della ristorazione veloce, in risposta al ritorno al lavoro in presenza, e le occasioni di consumo sempre più sfumate, brunch in settimana, insalate e bowl come snack, i margini di crescita nell'alto di gamma e nella cucina fusion, con i consumatori che desiderano vivere esperienze sempre più multisensoriali e lifestyle, guardando alla novità, la qualità ma anche al design.