Müller, premiata agli EDM Awards 2022

Gli scatti d'Affari

Müller è tra i vincitori della dodicesima edizione degli EDM Awards 2022, nella categoria “Industria alimentare”

Müller, tra le aziende leader nella produzione di yogurt, ha partecipato alla dodicesima edizione degli EDM Awards 2022 ottenendo il premio DM Awards nella categoria “Industria alimentare”. L’evento mette in risalto alcune delle migliori iniziative di comunicazione digitale e di shopping experience, con il cliente posto al centro della strategia di marketing. Il raggiungimento della vittoria è legato al lancio della nuova linea di Dessert Proteici di Müller, pensata per chi vuole mantenersi in forma senza rinunciare al gusto; dessert ricchi in proteine, senza zuccheri aggiunti e con pochi grassi. Con questo importante riconoscimento Müller conferma la propria leadership in tema di innovazione, come marchio in grado di soddisfare i gusti di tutti i tipi di consumatori.

Sergio Cicerone, Direttore Commerciale di Müller Italia, ha dichiarato:“Siamo orgogliosi di ricevere questo riconoscimento, che premia Müller per l’impegno e il lavoro costante nell’esplorare nuovi territori di piacere, intercettando una molteplicità di desideri molto diversi tra loro. Questo premio ci conferma che siamo sulla strada giusta andando a soddisfare l’interesse e le esigenze dei nostri consumatori. Con la nostra offerta sempre più ampia e articolata, cerchiamo infatti di proporre prodotti sempre nuovi che racchiudono in un’unica soluzione piacere, gusto e benessere”.