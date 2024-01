PANDORA, presentata la nuova brand campaign 'BE LOVE'

PANDORA, annunciata la nuova brand platform 'BE LOVE'

PANDORA annuncia oggi la nuova brand platform BE LOVE, con un'importante campagna a livello globale che vede la partecipazione di una rosa di talenti conosciuti, artisti e stelle nascenti. Fortemente incentrata sulla convinzione che l'amore sia un verbo e un'azione, la campagna presenta l'amore come qualcosa di più di un semplice sentimento: qualcosa che ognuno di noi fa, che vive, che si incarna e si abbraccia. Mostrato in tutti gli elementi visivi della campagna, BE LOVE è un invito a muoversi nel mondo con amore.

Con una gamma di collezioni PANDORA caratterizzate da design unici realizzati con materiali di alta qualità come l'argento sterling, la placcatura in oro 14 carati, il vetro di murano e i diamanti coltivati in laboratorio, la campagna BE LOVE enfatizza il ruolo di PANDORA come brand di gioielli completo per tutti coloro che desiderano dare un tocco di luce alla propria vita, indipendentemente dall'occasione o dalla festività.

"Per Pandora, l'amore è più di un giorno sul calendario: è più personale e avvolgente. Inizia con ognuno di noi e si concretizza nel modo in cui viviamo la nostra vita. Questa è l'essenza della nostra nuova campagna BE LOVE. Dar vita allo scopo del nostro brand: dare voce agli amori delle persone. Questo è perfettamente incarnato dalle nostre nuove brand ambassador, Halle Bailey, Chloe Bailey e Selma Blair. I nostri gioielli non sono solo sapientemente realizzati per ogni occasione e per ogni giorno, ma sono anche un veicolo per condividere e ricordare le persone, i momenti, i luoghi, gli interessi e i sogni che amiamo", ha dichiarato Mary Carmen Gasco-Buisson, CMO di PANDORA.