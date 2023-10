Poste Italiane: il museo "Poste Storie" ospita l'evento "Musica con Vista"

Gli scatti d'Affari

All'interno della storica cornice del Palazzo delle Poste, sede del museo "Poste Storie" a Roma, si è svolto il concerto conclusivo della quarta edizione di "Musica con Vista", il Festival Nazionale di musica classica promossa dal Comitato AMUR e il sostegno di Poste Italiane. Per la sua posizione, in una delle più note piazze di Roma, e per l'ampiezza dei suoi spazi, la scelta della sede per "Poste Storie" cade sull'attuale Ufficio Postale in piazza San Silvestro. Il complesso, costruito sulle rovine del tempio di epoca romana dedicato al Sole, era composto da un monastero e da un'antica chiesa titolata a San Silvestro edificati nell'VIII secolo d.C. e progressivamente ampliati tra il XII e il XVII secolo. "Poste Storie" si traduce in un viaggio tra oggetti e documenti originali, app, video e podcast in cui l'ospite procede dialogando con strumenti narrativi multimediali e digitali. Il percorso è stato sviluppato in tre sezioni: nella prima, "i numeri", il visitatore entra in un ambiente nel quale sono proiettati i numeri e le parole che raccontano l'Azienda. Nella seconda stanza, "La storia e il presente", il racconto si dipana tra sette percorsi tematici: strumenti di lavoro, risparmio e pagamenti, comunicazione, tecnologia, lettere e pacchi, architettura, trasporti. Nell'ultimo ambiente, "I valori", vengono analizzati i valori fondanti dell'Azienda attraverso l'esposizione delle opere di otto artisti contemporanei. La storia di Poste Italiane attraversa e stimola la trasformazione del Paese. La capacità di guardare al futuro è una peculiarità che Poste ha sempre avuto e che oggi, ancora di più, risulta stimolata dagli sviluppi tecnologici e connaturata nel DNA di tutti coloro che lavorano in Poste. Da una parte la tradizione, dall'altra sempre l'innovazione, due valori che si sposano lungo una storia che ha superato il traguardo dei 160 anni e che preannuncia il futuro e in qualche modo lo determina.