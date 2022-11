Premio Bancor, al via la prima edizione patrocinata da Banca Ifis

Gli scatti d'Affari

Premio Bancor, assegnato il riconoscimento all’economista Lord Mervyn King da Banca Ifis e Associazione Guido Carli

È stata assegnata all’economista Lord Mervyn King, economista, accademico e banchiere britannico, già governatore della Bank of England, la prima edizione del Premio Bancor, istituito nel 2022 dall’Associazione Guido Carli e patrocinato da Banca Ifis. Il riconoscimento nasce con l’obiettivo di premiare le personalità eccellenti del mondo economico-finanziario, ricercando competenza, integrità e trasparenza. La cerimonia si è svolta a Roma, nella splendida cornice della Galleria Doria Pamphilj. Hanno partecipato all’evento Ernesto Fürstenberg Fassio, Presidente di Banca Ifis, Federico Carli, Presidente dell’Associazione Guido Carli, il Governatore della Banca d’Italia, Ignazio Visco e il Presidente Consob, Paolo Savona. Per l’occasione, Lord Mervyn King ha tenuto una lectio magistralis intitolata “The Great Repricing: Central Banks and the World Economy”.

Ernesto Fürstenberg Fassio, Presidente di Banca Ifis, ha commentato: “Siamo onorati di affiancare l’Associazione Guido Carli in questo importante riconoscimento che celebra i più autorevoli economisti internazionali nel ricordo di Guido Carli, una delle personalità più influenti del panorama finanziario internazionale del Novecento. A quasi trent’anni dalla sua scomparsa, la sua figura rappresenta ancora oggi un fulgido esempio per il ruolo che, come banchiere ed accademico, ha avuto nel guidare il Paese attraverso la complessa fase della Ricostruzione. Questo Premio ci ricorda che è sempre possibile affrontare le sfide che il presente ci pone, attraverso una metodologia attenta e precisa, di studio e analisi del presente. Un approccio fondato sull’etica nell’agire e la razionalità del pensiero in grado di indirizzare la nostra posizione nel futuro che desideriamo, sia dal punto di vista economico che dello sviluppo di una solida agenda sociale".



“L’esempio del civil servant Mervyn King dimostra che non è mai vano il tempo dedicato ad alimentare quella spinta morale, che ci faccia considerare l’impegno di servire il proprio Paese, la propria istituzione, la propria azienda, soprattutto nei confronti delle sfide difficili, come un irrinunciabile dovere”, ha commentato Federico Carli, Presidente dell’Associazione Guido Carli.