SBTi certifica gli obiettivi di riduzione delle emissioni di Mundys

Decarbonizzazione, Mundys: SBTi approva gli obiettivi di riduzione delle emissioni Prosegue la realizzazione degli impegni assunti da Mundys sul fronte ESG. A certificare gli obiettivi di riduzione delle emissioni di CO2, che il Gruppo ha assunto a livello globale coinvolgendo tutti i propri asset, è SBTi (Science Based Target initiative), partnership formata da CDP (ex-Carbon Disclosure Project), Global Compact delle Nazioni Unite, WRI (World Resources Institute) e WWF, considerato il riferimento internazionale per la valutazione dei target di decarbonizzazione delle aziende in linea con le indicazioni scientifiche. "Siamo molto orgogliosi di questo traguardo, che non consideriamo un punto di arrivo, ma una tappa importante di un cammino impegnativo. Negli ultimi 4 anni il nostro Gruppo, a livello globale, ha ridotto di oltre un quarto le proprie emissioni dirette, grazie alle iniziative messe in atto sul fronte dell'efficienza e della transizione energetica delle proprie infrastrutture. L'obiettivo che perseguiremo con determinazione è dimezzare queste emissioni entro il 2030, azzerandole, al più tardi, entro il 2040. La gestione sostenibile delle infrastrutture e dei servizi di mobilità integrata è uno dei cardini su cui basiamo la strategia di sviluppo di Mundys", ha dichiarato il Presidente di Mundys, Giampiero Massolo.