Scali ferroviari, quasi ultimati i lavori per la stazione Tibaldi a Milano

Gli scatti d'Affari

Stazione Tibaldi a Milano: quasi ultimati i lavori. Entrerà in servizio nel 2023

Sono partiti lo scorso 1° luglio e sono quasi già quasi ultimati i lavori per la realizzazione della nuova stazione Tibaldi, all'altezza di via Fedro, vicino all'Università Bocconi. L’inaugurazione della stazione è prevista a dicembre del 2022 ed entrerà in servizio nel 2023 come fermata della linea suburbana S9. L'intervento viene realizzato da Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo FS Italiane) e ha trovato finanziamento nell'ambito del contratto di programma investimenti tra MIT e RFI. Sarà la prima fermata “green” e sostenibile di Milano grazie anche al finanziamento arrivato dai fondi europei inerenti al progetto “Clever Cities” dove hanno partecipato insieme Comune di Milano, AMAT, Politecnico, RFI e WWF. L’intervento vede l’installazione di barriere antirumore per ridurre l’inquinamento acustico e una “coperta verde” sulle pareti esterne.