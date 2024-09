TheFork celebra le 60 migliori novità della ristorazione con i TheFork Awards

Gli scatti d'Affari

Affaritaliani.it da sempre ha nel racconto dell'economia uno dei suoi punti di forza. Innovando il linguaggio giornalistico come fa ormai dal lontano 1996, anno della sua fondazione, affaritaliani.it ha deciso di raccontare questo settore attraverso le immagini. Scatti d'autore per scoprire i volti, le emozioni, le infrastrutture e i momenti salienti del mondo economico.

TheFork premia le 60 migliori novità della ristorazione italiana con i TheFork Awards 2024: Lombardia, Lazio e Piemonte in testa tra le nuove aperture di eccellenza



Sono state selezionate le 60 migliori novità della ristorazione italiana nell'ultimo anno, premiate nella prima fase dei TheFork Awards, l'evento annuale organizzato da TheFork e Identità Golose. Questi ristoranti, scelti da una giuria di 75 grandi chef italiani, rappresentano il meglio delle nuove aperture e gestioni, con una particolare concentrazione in Lombardia (14 vincitori), Lazio (8), Piemonte (7), Sicilia (5) e Veneto (4). Il premio celebra l'innovazione e l'eccellenza in cucina, distribuendo i riconoscimenti su tutto il territorio italiano.

Ora tocca agli utenti di TheFork votare il loro ristorante preferito sul sito ufficiale dei TheFork Awards. Partecipando, potranno avere l'opportunità di vincere un invito esclusivo alla serata di gala finale, che si terrà il 29 ottobre presso La Pelota a Milano. Durante l'evento, condotto da Gerry Scotti, saranno premiati i ristoranti più votati, compreso il vincitore del People Choice Award e quelli che si sono distinti in categorie speciali, come il ristorante più "social", selezionato da una giuria di content creators. La serata sarà arricchita da una cena esclusiva firmata dalle chef Cristina Bowerman, Valeria Piccini e Viviana Varese.

Carlo Carollo, Country Manager di TheFork Italia, ha sottolineato l’importanza del premio, evidenziando come TheFork supporti la ristorazione di qualità e le nuove aperture grazie a strumenti gestionali e visibilità mediatica. Claudio Ceroni, Fondatore di Identità Golose, ha invece ribadito il valore etico dell'iniziativa, che quest'anno celebra anche il contributo delle donne in cucina. Il gala finale, infatti, vedrà per la prima volta una cena firmata interamente da chef donne, rafforzando l'impegno a sostenere il talento femminile nel settore.