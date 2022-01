Università Bicocca: presentato il progetto “Chronos”

Gli scatti d'Affari

Università Bicocca, presentato il progetto per studiare le malattie croniche

Presentato oggi il progetto Chronos (Chronical multifactorial disorders explored by novel integrated Strategies) per studiare alla base le malattie croniche, come tumori e malattie neurodegenerative. Il progetto è stato presentato dal Dipartimento di Biotecnologie e Bioscienze dell’università Bicocca di Milano e selezionato dal “fondo per il finanziamento dei dipartimenti universitari d’eccellenza” che premia i migliori dipartimenti per supportare la ricerca. Il valore complessivo è di circa 7 milioni di euro, la maggior parte dei quali finanziati da Ministero.

“Le moderne tecnologie e le conoscenze biologiche permettono di indagare nel dettaglio sia le risposte di una cellula ai processi degenerativi e ai fenomeni infiammatori, sia i meccanismi di invecchiamento e di stress che sono alla base delle cosiddette Non Comunicable Disease - ha dichiarato Marco Vanoni, responsabile scientifico del progetto Chronos - Integrando le indagini sperimentali con analisi bioinformatiche è possibile capire come prevenire questi fenomeni, e di conseguenza, individuare la strada più appropriata per sviluppare terapie efficaci”.