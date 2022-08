Veralab fa tappa a Brescia con l’iconico eco-truck

Gli scatti d'Affari

Veralab, il beauty truck del brand arriva a Brescia e promuove la bellezza

VeraLab, il brand di cosmetica ideato da Cristina Fogazzi, festeggia la fine dell’estate 2022 con un grande appuntamento: la Sagra Fagiana. Divertimento, cultura e tante sorprese animano Brescia dall’1 al 4 settembre a conclusione del tour Bellezze al Museo con cui l’imprenditrice e il suo team hanno attraversato l’Italia a bordo dell’iconico eco-truck total pink per promuovere la cultura del Paese. Giunto a Brescia, il tour porta nella città della Fogazzi tutto l’entusiasmo e i valori del brand che nel giro di pochi anni hanno rivoluzionato i temi della bellezza femminile e dell’accettazione di sé. Nel contesto del Castello, la Sagra Fagiana offre alle appassionate del brand l’occasione unica di scoprire i prodotti VeraLab e ricevere consulenze beauty su misura, oltre a vivere una serie di esperienze uniche. Con VeraLab, che fattura oltre 62 milioni di euro, e 965mila follower su Instagram, Cristina Fogazzi ha avviato un piano di sostenibilità aziendale con l’obiettivo di mettere a disposizione dell’Italia la sua popolarità e quella del suo brand.

“Sono molto emozionata di portare questo evento nella mia città, che con il suo Castello racconta la storia straordinaria di Brescia. Con VeraLab, infatti, siamo concretamente impegnati nella promozione della bellezza attraverso l’arte e la cultura come dimostrano la recente social media partnership della mostra Tiziano e l’immagine della donna nel Cinquecento Veneziano, andata in scena al Palazzo Reale di Milano, la visita notturna delle Stanze di Raffaello e della Cappella Sistina di Michelangelo nei Musei Vaticani, oltre ai tour Bellezze al Museo. Non sono una critica d’arte, ma so di avere un impatto sulla mia community e credo che chiunque abbia una forte influenza in rete debba metterla al servizio dell’Italia", ha commentato Cristina Fogazzi.