VinNatur Genova: annunciata la rassegna del vino ai Magazzini del Cotone

Gli scatti d'Affari

Affaritaliani.it da sempre ha nel racconto dell'economia uno dei suoi punti di forza. Innovando il linguaggio giornalistico come fa ormai dal lontano 1996, anno della sua fondazione, affaritaliani.it ha deciso di raccontare questo settore attraverso le immagini. Scatti d'autore per scoprire i volti, le emozioni, le infrastrutture e i momenti salienti del mondo economico. VinNatur Genova: la rassegna dedicata ai vini naturali torna all’interno dei Magazzini del Cotone al Porto Antico Domenica 21 e lunedì 22 gennaio 2024 nel capoluogo ligure si berrà secondo natura. Torna infatti VinNatur Genova, la rassegna dedicata ai vini naturali all’interno dei Magazzini del Cotone al Porto Antico. La organizza VinNatur, l’Associazione Viticoltori Naturali nata nel 2006 dall’esigenza di unire piccoli vignaioli italiani ed europei con l’obiettivo di far conoscere il vino che producono e di ampliare le loro conoscenze specifiche in materia di viticoltura ed enologia naturale. Costruiti a fine Ottocento per conservare merci provenienti da ogni angolo del mondo, oggi i Magazzini del Cotone, con i loro 31.000 metri quadrati di superficie distribuiti su quattro piani, rappresentano un importante polo culturale e di eventi nel cuore della città, affacciato sul mare e sul golfo di Genova. Si tratta del palcoscenico ideale per accogliere i 90 produttori provenienti da Italia, Austria, Spagna, Francia e Ungheria che porteranno in assaggio le proprie selezionate eccellenze enologiche: uno spazio ampio e ben organizzato dove prendere parte a un’esperienza di degustazione straordinaria. Durante la rassegna, che in entrambe le giornate aprirà le porte ai visitatori dalle 10 alle 18, i vignaioli presenteranno le proprie etichette e condivideranno il proprio modo di fare vino. Ai banchi d’assaggio sarà possibile scoprire una viticoltura che esegue il minor numero possibile di interventi in vigna e in cantina, ma anche confrontarsi direttamente con i produttori e scoprire come i vini naturali protagonisti della rassegna ben si accompagnano alle prelibatezze gastronomiche del territorio. Non mancherà infatti un’ampia area food che completerà la proposta enologica di VinNatur Genova. Saranno inoltre previste alcune masterclass di approfondimento. Vuoi vedere di più? Clicca sulla gallery Iscriviti alla newsletter