Schneider Electric, confermata ai vertici dei rating ESG

Schneider Electric di nuovo ai vertici dei rating ESG

Schneider Electric, società leader nella trasformazione digitale della gestione dell’energia e dell’automazione, ha ottenuto la migliore posizione tra le aziende del suo settore in tre importanti indici indipendenti sui temi ESG. In particolare, Schneider Electric ha ottenuto la prima posizione tra le aziende del settore apparecchiature e componenti elettrici nel Corporate Sustainability Assessment (CSA) 2022, condotto dall'agenzia di rating S&P Global, il primo posto nel settore Elettronica e Componentistica secondo Video Eiris, principale agenzia di rating ESG europea di Moodys e lo status di 'A List' nella lista 2022 delle aziende riconosciute come leader nella trasparenza e nell’azione sui temi ambientali, compilata da CDP.

Le ottime performance extra-finanziarie confermano il posizionamento di Schneider Electric come leader in questo ambito nel settore privato. Inoltre, dimostrano il valore del suo impegno e delle strategie che adotta per unire i risultati di business e l’impatto sulla sostenibilità.

"In un contesto di continue trasformazioni, mostriamo come sia possibile restare focalizzati su ciò che conta di più: le persone, il pianeta e i risultati", ha dichiarato Gwenaelle Avice-Huet, Chief Strategy & Sustainability Officer di Schneider Electric. "Questi risultati al vertice riflettono il nostro impegno indefesso per creare benefici per i nostri stakeholder interni ed esterni e per l’ambiente. Ci incoraggiano, inoltre, a concentrarci su azione e innovazione e portare tutti con noi in questo percorso".

Schneider Electric si è posizionata al primo posto tra i suoi pari del settore nell’ultimo assessment CSA di S&P Global, con un punteggio di 90 su 100, ben superiore alla media del settore Componenti e Apparecchiature Elettriche ( 21). Sono stati riconosciuti i progressi sugli assi della biodiversità, dell’eco-efficienza operativa, della gestione della supply chain, pratiche della forza lavoro e diritti umani. Su questa valutazione si basa l’inclusione di Schneider Electric nel'indice Dow Jones Sustainability, a livello mondiale e a livello europeo.

L'azienda è l’unica del suo settore ad essere stata inserita nella A List per dodici anni consecutivi. CDP ha valutato la Strategia Climatica di Schneider Electric e il suo impegno per la trasparenza sui temi ambientali, anche a seguito del recente rinnovamento dei suoi obiettivi di riduzione delle emissioni di anidride carbonica nel breve e lungo termine in linea con lo standard Corporate Net-Zero Standard di SBT (Science Based Target).

Primo posto ottenuto anche nel settore Componenti e Apparecchiature Elettroniche in Europa, con un punteggio di 73 su 100, in aumento di due punti rispetto al 2021. Questo assicura l’inclusione di Schneider Electric negli indici Euronext Vigeo World 120, Europe 120, France 20 e CAC40 ESG, all'interno dei quali sono incluse le aziende con la valutazione più elevata, selezionate da ESG Solutions di Moody’s. Schneider Electric utilizza i risultati annuali ottenuti su questi tre indici indipendenti esterni tra i paremetri del piano di offerta di azioni a executive, senior management, leader aziendali e a una selezione di dipendenti, determinando il tutto nel quadro del programma di incentivi a lungo termine.