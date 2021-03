Scouting Capital Advisors con Pen-Tec e Tecnel nella cessione a Ft System

Pen-Tec, azienda leader nella realizzazione di sistemi d’ispezione, controllo e tecnologie innovative dedicate alle linee di produzione alimentare, farmaceutico, chimico, cosmetico e hardware, e Tecnel, specializzata nella creazione di dispositivi hardware e software su misura per impianti di confezionamento e riempimento, hanno ceduto il 100% del proprio capitale a FT System S.r.l parte di Antares Vision, gruppo leader nei sistemi di ispezione, soluzioni track&trace e gestione intelligente dei dati.

Scouting Capital Advisors ha assistito Pen-Tec e Tecnel nell’operazione di vendita in qualità di advisor finanziario con un team composto dal managing partner Filippo Bratta (nella foto) e dalla senior analyst Elena Dal Pozzo.

Per gli aspetti legali le due società sono state affiancate da un team di PwC TLS coordinato dagli avvocati Michele Fava, Giulio Della Casa e Laura Spazioso per gli aspetti corporate, e dall’avvocato Silvia Basile per gli aspetti giuslavoristici. Per quanto riguarda gli aspetti fiscali, l’assistenza è stata prestata da un team dello Studio Cacciani Rinaldi e Associati, coordinato dai dottori Nicola Rinaldi e Alberto Biacca.

FT System è stata assistita da Orsingher Ortu (Legal Advisor e Legal Due Diligence), dallo Studio Marchese (Tax Due Diligence) e da New Deal Advisor (Financial Due Diligence).

L’acquisizione delle due società permette a FT System di consolidare ulteriormente la propria scalabilità tecnologica, intensificare il presidio dell’intero processo di ispezione ed ampliare il portafoglio di soluzioni offerte, aumentando la specializzazione nel settore del packaging Food&Beverage ed integrando l’avanguardia e la replicabilità tecnologica alla restante offerta sviluppata dal Gruppo.

Roberto Allegri, fondatore di Tecnel e Pen-Tec, continuerà ad operare nelle società in veste di amministratore sino alla data di approvazione del bilancio al 31 dicembre 2025.