SEA, Twin Jet: rilanciata la rotta Malpensa-Lione

SEA, Twin Jet ha annunciato l’apertura della rotta Milano Malpensa-Lione dal 12 settembre 2022

La compagnia aerea Twin Jet ha rilanciato la rotta tra Milano e Lione, interrotta causa della pandemia di Covid-19. A partire dal 12 settembre 2022, infatti, la compagnia aerea francese specializzata in viaggi d’affari offrirà 9 voli settimanali tra l’aeroporto di Milano-Malpensa e Lione a tariffe vantaggiose, coprendo il viaggio in solo un'ora. Per i voli di sola andata da Milano a Lione o da Lione a Milano saranno disponibili tariffe a partire da 69 euro. Il bagaglio da stiva di 20 kg è incluso nel prezzo. Il rafforzamento della base di Lione segna il posizionamento di Twin Jet come leader nel trasporto regionale.

Guillaume Collinot, amministratore delegato di Twin Jet, ha dichiarato: "C'è una forte domanda in queste due aree, ma il collegamento tra Milano e Lione è complicato, con un tempo di percorrenza minimo di 4,5 ore in treno e ancora più lungo su strada. Prima della pandemia, la linea godeva di un buon livello di traffico e ci aspettiamo che riacquisti rapidamente la sua velocità di crociera, grazie soprattutto a una struttura tariffaria adeguata alla ripresa".