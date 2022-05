Showroom 4.0: rino petino, l’evoluzione continua

rino petino accelera i tempi, fissata la fine dei lavori per lo Showroom 4.0 al 19 maggio 2022

Dopo la fine della partnership tra adidas e rino petino durata 45 anni (nel ruolo di agente di commercio) avvenuta il 30 aprile, l’azienda pugliese ha voluto accelerare ancor più i tempi fissando una fine lavori per il 19.05.2022.

"Era il nostro primo grande progetto 4.0, avevamo iniziato a parlare con adidas di uno showroom evoluto sin dagli inizi del 2019 – spiega Francesco Petino, master coordinator dell’azienda – L’intento era quello di creare uno spazio che offrisse una customer experience innovativa, con un allestimento fortemente 'digitalizzato' e contestualmente l’obiettivo di una forte rimodulazione dell’impatto ambientale. Il sign-off del founder ad effettuare l’investimento arriva a dicembre ‘19, il Covid ha poi bloccato l’esecuzione dei lavori ma gli ordinativi dei materiali erano già andati avanti, ragion per cui oggi abbiamo avuto la possibilità, grazie alla disponibilità dei nostri partner, di pensare di terminare i lavori prima di fine maggio".

Sarà uno spazio di 1.200 MQ, totalmente versatile nella modularità degli ambienti e degli allestimenti. Un’area nella quale potranno esser esposte fino a 15.000 referenze e nella quale saranno presenti 15 monitor 75’’ interattivi ultra HD touch e 2 mega schermi LED, tutti interconnessi da remoto al fine di poter effettuare anche sell-in virtuali di gruppo in modalità live. È stato inoltre creato un progetto illuminotecnico su misura realizzato da ANLIGHT con il duplice intento di aumentare la qualità dell’illuminazione e ridurre i consumi fino all’80%.

"Il nostro primo impegno, quando abbiamo appreso che l’agreement con adidas si sarebbe interrotto per una riorganizzazione della rete commerciale europea, è stato quello di voler mantenere intatto il nostro organico che è il nostro patrimonio primario. Abbiamo voluto portare avanti gli impegni presi nel 2019 con imprese e fornitori perché auspichiamo che il nostro mix innovativo di people, know how e showroom possa essere interessante per altre aziende che sono alla ricerca di un partner commerciale nel mondo degli sporting goods e del lifestyle", conclude Francesco Petino.