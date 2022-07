Sisal, giocata vincente a Sarno

Il SuperEnalotto bacia Sarno con una vincita da 487.382,75 euro

Si nasconde ancora il "6" nell'estrazione del SuperEnalotto di sabato 2 luglio, con il Jackpot che arriva a 233,2 milioni di euro in palio per il prossimo concorso di martedì 5 luglio. È festa però per il fortunato che ha centrato un punto "5S" da 487.382,75 euro. La giocata vincente è stata convalidata a Sarno (SA) presso il punto vendita Sisal Tabacchi.

La combinazione vincente è stata 1, 5, 25, 34, 38, 66, J 51, SS 21. Nell’ultimo concorso SuperEnalotto SuperStar ha assegnato ben 673.217 vincite. L’ultimo "6", da oltre 156 milioni di euro, è stato centrato il 22 maggio 2021 a Montappone (FM). Sono state 125 le vincite milionarie con punti 6 realizzate dalla nascita del SuperEnalotto ad oggi.

