Sisal presenta la nuova stagione di 'SisalFunClub 2025'

Sisal: al via la nuova stagione di 'SisalFunClub 2025', un mondo di divertimento e premi

Sisal lancia una nuova stagione di SisalFunClub 2025, un'app d'intrattenimento progettata per offrire momenti di svago quotidiani, con la straordinaria opportunità di vincere premi fantastici. Disponibile su Apple Store e Google Play, l'app è scaricabile gratuitamente e si propone come una piattaforma di casual gaming ricca di minigiochi, quiz tematici e partite di calcio virtuali, in cui gli utenti possono schierare veri giocatori di Serie A per competere contro altri.

Il concorso SisalFunClub 2025 mette in palio un montepremi impressionante di 339.616,33 euro, suddiviso in quattro sistemi di vincita. Tra le opportunità più interessanti ci sono le “vincite istantanee” attivabili tramite la funzionalità “Stella d’Oro”, che permettono di ottenere premi immediati. In palio ci sono 14.000 Buoni Regalo Amazon.it e 50 iPhone 16 Pro. Ma le possibilità non finiscono qui: l'estrazione finale offrirà premi straordinari come una Bmw X4 xDrive 20i 48v, tre buoni viaggio da 1.000 euro ciascuno e ulteriori 50 Buoni Regalo Amazon.it.

Inoltre, ben 4.000 utenti verranno premiati nelle classifiche finali, con Buoni Regalo Amazon.it che variano dai 3.000 euro fino a un minimo di 10 euro, in riconoscimento delle abilità, della costanza e della strategia dimostrate nel gioco. Una novità entusiasmante è rappresentata da un nuovo traguardo che mette in palio 20 Buoni Regalo Amazon.it dal valore di 50 euro, assegnati ai giocatori che raggiungono il punteggio record nei minigiochi.

La nuova edizione di SisalFunClub introduce anche diverse funzionalità innovative che arricchiscono ulteriormente l’esperienza di gioco. La sezione “Clan” consente agli utenti di formare gruppi di gioco, comunicare in tempo reale e competere con altri clan per vincere premi esclusivi. La funzione “Diretta” permette di seguire l'andamento dei giocatori in Serie A, premiando gli utenti ogni volta che un giocatore da loro schierato segna un goal. Gli “Eventi Speciali” offrono la possibilità di partecipare a sfide settimanali con premi unici, mentre il “Pass mensile” consente di sbloccare vantaggi e bonus esclusivi, migliorando l'esperienza di gioco complessiva.

Marco Tiso, Online Managing Director di Sisal, ha espresso grande soddisfazione per il successo dell'app SisalFunClub e l'importanza delle innovazioni annuali introdotte. “Siamo orgogliosi dei risultati raggiunti e delle nuove soluzioni e funzionalità che continuiamo a implementare. Questo progetto riflette i valori fondamentali di Sisal, come responsabilità e divertimento, ed è parte integrante della nostra strategia di innovazione. Ci impegniamo a rispondere alle esigenze dei clienti, offrendo soluzioni di intrattenimento che uniscono la tradizione del divertimento alle potenzialità del social gaming”, ha dichiarato Tiso.

Con una vasta gamma di giochi e quiz disponibili, SisalFunClub 2025 si propone di rendere ogni utente protagonista, premiando abilità, conoscenze e fortuna. L'intrattenimento è accessibile ovunque e in qualsiasi momento, offrendo una community dedicata a chi cerca divertimento in modo sicuro e coinvolgente. SisalFunClub 2025 è pronto a sorprendere gli appassionati, confermandosi come un punto di riferimento nel panorama del casual gaming.