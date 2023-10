Sky 20 anni: le dichiarazioni della CEO Dana Strong

Sky celebra i suoi 20 anni in Italia: la CEO Dana Strong commenta la centralità del Paese nei progetti del Gruppo

"L'Italia è al centro del nostro futuro ed è un asset fondamentale nella nostra strategia che mira a continuare a trasformare le case delle persone, offrendo loro la migliore tecnologia e i migliori contenuti, dallo sport al cinema, dalle serie tv all'intrattenimento"; queste le parole di Dana Strong, CEO Sky Group, pronunciate ieri martedì 3 ottobre in occasione del suo speech di apertura per la serata di gala alle Terme di Diocleziano, organizzata per festeggiare i 20 anni di Sky in Italia.

"Sono incredibilmente orgogliosa di ciò che Sky Italia ha realizzato negli ultimi due decenni", ha continuato la manager che, rispondendo alle domande di Sarah Varetto, ha voluto sottolineare la centralità dell'Italia nel progetto del gruppo, sia sul fronte dei contenuti che dell'innovazione tecnologica. "Fare parte della famiglia Comcast, ci ha permesso di unire le diverse competenze presenti in diversi paesi. Questo ci ha reso più forti e meglio attrezzati per affrontare le sfide del mercato grazie anche al lancio del BB e di Glass. E ci metterà su una traiettoria entusiasmante per la creazione di ancora più contenuti straordinari e di innovazione".

Proprio in merito alla centralità dell'Italia nella strategia di crescita di Sky, la CEO Dana Strong ha dichiarato: "Sky Italia è diventato un brand familiare di cui gli italiani sanno di potersi fidare per la sua qualità e innovazione. Ad oggi, è un motore di creatività nel nostro gruppo e ci sono tanti incredibili show e produzioni di cui siamo estremamente orgogliosi, che sono stati immaginati, scritti e prodotti dai nostri colleghi e dai nostri partner qui in Italia".

Strong ha poi voluto ricordare i riconoscimenti ricevuti dalle produzioni originali in Italia: come le serie e i docu di Sky Arte che hanno vinto 19 Nastri d'Argento e i film che hanno vinto 11 premi dai Festival internazionali più prestigiosi e 48 nel nostro Paese. La CEO di Sky Group ha quindi rimarcato la centralità di Sky Sport, che dal prossimo anno offrirà la Champions League in esclusiva, e di Sky TG24 che "si è affermato come un protagonista nel panorama dell'informazione italiana".

Nel suo intervento, Strong ha ricordato come la centralità dell'azienda nel panorama dell'industria dei media italiana sia sottolineato ultriormente da una ricerca della SDA Bocconi, presentata recentemente, che stima un contributo complessivo di 50 miliardi al PIL italiano e un indotto occupazionale pari a 30.000 posti di lavoro all'anno, una cifra che è quasi raddoppiata in 20 anni di attività. Dana Strong ha sottolineato quindi il suo amore per l'Italia che: "ti coinvolge in modo razionale, personale ed emozionale, per tutto ciò che rappresenta nel mondo".

In ultimo, ha ricordato il programma Sky Up, che combatte la disuguaglianza digitale e offre formazione attraverso varie iniziative. "Solo pochi giorni fa abbiamo aperto il nostro primo Sky Up Digital Hub a Roma. È il nostro secondo Digital Hub in Italia: il primo è stato inaugurato lo scorso maggio a Milano e si focalizza su ragazzi e ragazze vittime di maltrattamenti, e ne seguiranno molti altri. Sono inoltre estremamente orgogliosa anche del nostro Sky Up: The Edit, un progetto per le scuole dedicato a giovani studenti e adolescenti".