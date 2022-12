Sky, a Natale biglietti omaggio per i clienti Sky Cinema

Sky, a Natale regala l'emozione del grande schermo: biglietti omaggio agli abbonati a Sky Cinema

A Natale Sky offrirà a tutti i suoi clienti Sky Cinema due buoni omaggio per vedere un film, tra quelli in programmazione nel periodo natalizio, nelle sale cinematografiche italiane. L'obiettivo, oltre a dare agli appassionati un’opportunità in più per godersi in sala un film a loro scelta, è quello di esprimere allo la vicinanza di Sky al mondo del cinema e a quello delle sale cinematografiche.

L’iniziativa, promossa da Sky Extra, prende il via quest’oggi ed è riservata a tutti i clienti Sky con Sky Cinema. Per richiedere il regalo è sufficiente accedere all’app My Sky o al sito dedicato. Gli ingressi cinema in omaggio, disponibili fino al 30 dicembre e utilizzabili entro 7 giorni dalla data di richiesta, saranno validi tutti i giorni della settimana, festivi inclusi, per la visione di qualsiasi film in 2D nelle sale cinematografiche convenzionate con Stardust, la rete cinema più grande d’Italia, creata e gestita dalla content company QMI.