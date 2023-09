Sky Sport: Ryder Cup 2023 in diretta su Sky Sport Golf e in streaming su NOW

Sky, la Ryder Cup 2023 è in diretta su Sky Sport Golf e in streaming su NOW: il grande evento con più di 50 ore live

Europa contro Stati Uniti, una sfida testa a testa per decidere chi è il migliore sul green. Ogni due anni, l’emozionante confronto tra 24 dei migliori campioni del golf mondiale dà vita a un evento che va oltre lo sport e che affascina e appassiona centinaia di milionidi spettatori in tutto il mondo e ne attira centinaia di migliaia sul posto. La 44esima edizione della Ryder Cup, che per la prima volta nella storia si svolge in Italia, al Marco Simone Golf & Country Club di Guidonia Montecelio, Roma, sarà uno spettacolo unico e si potrà seguire per intero su Sky e in streaming su NOW.

La Ryder Cup, che ha alle spalle una lunga tradizione che nasce nel 1927, mette di fronte i 12 migliori giocatori europei contro i 12 migliori giocatori statunitensi. Non prevede alcun montepremi, si gioca per il prestigio e la gloria. Si disputa ogni due anni, alternando una sede negli USA e una in Europa. Nelle edizioni europee per la terza volta la Ryder Cup esce dai confini britannici, dopo Spagna (1997) e Francia (2018). Al momento guida la formazione statunitense con 27 vittorie, contro le 14 affermazioni del team europeo. La sfida vera e propria inizierà venerdì 29 settembre, ma è preceduta dal “training” dei giocatori tra le buche dei giocatori tra le buche del Marco Simone Golf & Country Club e da una serie dieventi collaterali.

A partire dall’All Star Match, il tradizionale appuntamento che domani, mercoledì 27, vedrà protagonisti golfisti “stellari” tra cui Novak Djokovic, Carlos Sainz, Andriy Shevchenko, Gareth Bale e Leonardo Fioravanti e che sarà trasmesso in diretta da Sky Sport Golfe NOW a partire dalle 12.30. Giovedì 28 si concluderà la Junior Ryder Cup, la sfida tra talenti under-18 statunitensi ed europei giunta alla 18esima edizione: diretta su Sky Sport Golf e NOW dalle 10.30. A seguire, la cerimonia di inaugurazione della Ryder Cup 2023. Dal giorno dopo si fa sul serio con le tre giornate di gare: si parte venerdì 29 alle 7.30 con la prima giornata, stesso orario di inizio anche per sabato 30, mentre domenica 1° ottobre la terza e decisiva giornata inizierà alle 11.30. Tutto in diretta su Sky Sport Golf e in streaming su NOW.