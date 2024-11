Sky Italia: Angelica Orlando nominata nuova General Counsel

Sky Italia: annunciata la nomina di Angelica Orlando come nuova General Counsel

Dal prossimo 2 dicembre, Angelica Orlando entrerà ufficialmente nel ruolo di General Counsel di Sky Italia, riportando direttamente all’amministratore delegato Andrea Duilio. In questa posizione, Orlando guiderà il team Legal & Regulatory di Sky Italia e lavorerà in stretta sinergia con le divisioni del Gruppo Sky e della società madre Comcast, coordinando anche le attività italiane di Public Policy e Public Affairs.

Con una solida formazione accademica in Diritto Amministrativo conseguita all’Università “La Sapienza” di Roma, Orlando ha ottenuto anche un dottorato di ricerca presso lo stesso ateneo. La sua carriera legale e regolatoria si è sviluppata in realtà di rilievo nel panorama italiano. Dopo aver iniziato il suo percorso in Enel, dove ha ricoperto ruoli di crescente responsabilità, ha lavorato in Terna e successivamente è entrata in Sorgenia nel 2015 come Director of Regulatory & Legal Affairs. Prima di approdare in Sky, Orlando è stata Chief Regulatory & Public Affairs Officer, External Relations & Communication di Engie Italia.

La nomina di Angelica Orlando rappresenta un passo importante per Sky Italia, che con questo ingresso rafforza ulteriormente il proprio team legale e regolatorio, garantendo una guida esperta e qualificata in un settore strategico per l’azienda.