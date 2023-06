Sky Italia, arriva il branded content “Una Notte a Torino”

Sky presenta “Una Notte a Torino”, con Matteo Paolillo, Paola Buratto e Valeria Angione: in onda dal 19 giugno

Dal 19 giugno arriva su Sky il nuovo branded content realizzato in collaborazione con Armando Testa, dal titolo "Una notte a Torino". Ispirato dall'incontro tra Luigi Lavazza, fondatore dell’azienda di torrefazione torinese nel 1895, e Angelo Moriondo, inventore della prima macchina per espresso nel 1884, il cortometraggio prodotto da Bedeschi Film per Sky andrà in onda su Sky Cinema, Sky Uno, Sky Arte, Sky Investigation, Sky Atlantic, Sky Serie e TV8, accompagnando lo spettatore alla scoperta delle origini dell’espresso.

"Con questo nuovo progetto editoriale, realizzato insieme a Sky, vogliamo dare enfasi ad un momento fondamentale della storia e del DNA di Lavazza. Un racconto appassionante che, attraverso una narrazione fresca e contemporanea, vuole coinvolgere anche le nuove generazioni nella scoperta delle origini dell’espresso, un prodotto che fa parte della vita quotidiana di tutti gli italiani e che è diventato un simbolo dell’italianità nel mondo", commenta Carlo Colpo, Marketing Communication Director and Brand Home Director del Gruppo Lavazza.

Viviana Pellegrini, Sky Media Entertainment & Sports Brand Solutions Director, ha dichiarato: "I cortometraggi brandizzati, una delle ultime tendenze nel mercato del branded entertainment, permettono alle aziende di raccontare la propria cultura e tradizioni in modo nuovo, sfruttando la modalità creativa, produttiva e il linguaggio tipico della cinematografia, a favore di un’ampia audience di genere ed età. “Una Notte a Torino” ne è l’esempio perfetto: un progetto in cui la vision di Lavazza ha incontrato la capacità delle Brand Solution di Sky Media di tradurre un’idea in un contenuto di altissimo livello e qualità, con un’ampia reach raggiunta utilizzando tutti i mezzi Sky, dai canali lineari pay e free to air, al digital/social e on-demand".