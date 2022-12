Sky, NVP e Lega Serie B portano in Italia la Full Remote Production

Sky, NVP e Lega Serie B si uniscono per portare l'innovazione della Full Remote Production nelle partite di Serie BKT

La tecnologia innovativa della "Full Remote Production" è stata introdotta per la prima volta in Italia, impiegata per la produzione della partita Pisa-Brescia del campionato Serie BKT. La collaborazione tra Sky, NVP e Lega Serie B ha portato al raggiungimento di questo importante obiettivo, che segna un punto di svolta nella produzione degli eventi sportivi. La Full Remote Production consente infatti, la gestione a distanza della regia, della messa in onda dei match e dei relativi contributi giornalistici, con una resa del tutto assimilabile a quella delle produzioni realizzate “in loco”. Nonostante il differente metodo di gestione, la qualità delle immagini prodotte continuerà ad essere la migliore possibile (Full HD o anche 4K) e lo spettatore non noterà alcuna differenza durante la visione delle partite. Il trasporto dei segnali video nativi dallo stadio fino all’Innovation Hub di NVP a Cologno Monzese sarà effettuato in modalità compressa utilizzando reti a bassa latenza e ad alta qualità.

A differenza di quanto avviene abitualmente, con l’utilizzo di van e altre strutture mobili inviate a ridosso degli stadi, questa tecnologia permette di ridurre il numero di mezzi e personale da spostare nelle varie location italiane, contribuendo così ad un importante risparmio energetico e alla riduzione delle emissioni di CO2. Quello della tutela dell’ambiente è un aspetto molto sentito da tutte e tre le realtà coinvolte nel lancio di questa innovazione, ed è in linea con gli obiettivi del gruppo Sky, che si è impegnata con la campagna Sky Zero a diventare net zero carbon entro il 2030.

Marzio Perrelli, Executive Vice President Sport di Sky, ha dichiarato: “La prima produzione in Full Remote di una partita del campionato di Serie BKT dimostra ancora una volta l’impegno costante a innovare di Sky Sport. La continua ricerca e l’implementazione di tecnologie all’avanguardia sono una caratteristica dello 'Sky touch' che differenzia il prodotto offerto ai nostri abbonati. La Remote Production alza ulteriormente il nostro know how nella produzione di eventi sportivi e ci consente inoltre di raggiungere gli obiettivi legati alla sostenibilità e alla riduzione delle emissioni, in linea con i valori di Sky e con la campagna Sky Zero”.

Mauro Balata, Presidente Lega B, ha commentato: “Come Lega B stiamo investendo molto sulla tecnologia dentro e fuori dal campo per valorizzare il nostro prodotto e dare ai tifosi la migliore esperienza di visione di una partita. Questo ci garantisce anche un appeal con le nuove generazioni che chiedono sempre più attenzione verso l’innovazione accompagnata però alla sostenibilità economica e ambientale, principi che la Lega Serie B ha fatto propri ormai da diversi anni".

Ivan Pintabona, CTO NVP, ha dichiarato: "L’ascesa tecnologica di NVP continua con la Full Remote Production, un altro punto di svolta dopo la produzione in 4K HDR. Grazie al nostro know-how si passa ad una gestione totale del contenuto da remoto, un’operazione frutto di anni di ricerca e sviluppo. I vantaggi sono innumerevoli, basti pensare alla riduzione dell’impatto ecologico e all’efficientamento dei costi con ovvi benefici di natura produttiva. Siamo orgogliosi di questo primato e fieri di portare quest’innovazione tecnologica sul territorio italiano grazie alla collaborazione con Sky e Lega Nazionale Professionisti Serie B".

La Full Remote Production sarà applicata ad altri match del girone di ritorno di Serie BKT con l’obiettivo di farlo diventare lo standard produttivo per la maggior parte degli incontri del Campionato 2023/2024. Questa è solo l’ultima delle innovazioni introdotte da Sky al campionato Serie BKT. Le finali Play-Off dello scorso anno sono state prodotte e trasmesse da Sky in 4K HDR HLG Nativo per garantire colori più vivi e brillanti, bianchi più luminosi e neri molto profondi. In occasione di alcuni big match, è stato usato anche un drone per realizzare immagini aree e rendere ancora più spettacolare l’atmosfera sugli spalti e sul terreno di gioco.