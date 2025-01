Sky: rinnovata la partnership con Aeroporti di Roma fino al 2029

Sky, siglato un nuovo accordo con Aeroporti di Roma: partnership rinnovata fino al 2029

Sky annuncia di aver rinnovato la partnership con Aeroporti di Roma attraverso un accordo pluriennale che durerà fino al 31 dicembre 2029. Sky Media continuerà ad essere partner esclusivo di ADR e a gestire, per i prossimi cinque anni, l’attività di promozione, sviluppo e gestione degli spazi pubblicitari per l’Aeroporto Internazionale Leonardo da Vinci di Roma Fiumicino e dell’Aeroporto G.B. Pastine di Roma Ciampino. L’accordo prevede anche un’importante novità: la gestione del palinsesto editoriale e pubblicitario delle “GO TV”, distribuite con 67 televisioni nei punti strategici e di passaggio all’interno degli scali romani.

Sky Media, già partner di Aeroporti di Roma dal 2020, nel corso di questi anni ha messo a punto una strategia commerciale innovativa e sviluppato un forte know how su un media chiave come l’Out-of-Home (OOH) e il Digital-Out-of-Home (DOOH). Questa nuova partnership punta a rafforzare e supportare la crescita di ADR nella pianificazione Adv, sfruttando anche la continua innovazione nei modelli pubblicitari, le crescenti sfide del mercato internazionale e le nuove opportunità fornite dal circuito “GO TV”, che manderà in onda un palinsesto di contenuti Sky. Col nuovo accordo, Sky Media ha anche ampliato il proprio team dedicato ad ADR per poter supportare al meglio il partner nel cogliere le opportunità di un mercato in grande evoluzione. L’accordo consentirà di pianificare campagne presso gli scali gestiti da ADR, anche di orizzonte pluriennale, in un sistema caratterizzato da prodotti innovativi e ad elevata visibilità.

“In questi anni, lavorando a fianco del team di AdR, abbiamo fatto crescere la raccolta pubblicitaria, anche affrontando una sfida epocale, come la pandemia di Covid-19, che ha destabilizzato il settore dei viaggi”, commenta Giusi Violante, Managing Director di Sky Media in Italia. “Continueremo a sviluppare la raccolta di AdR, sfruttando la nostra offerta integrata e la forza dei nostri mezzi. In particolare, la novità della GO TV, le nuove opportunità offerte dalla presenza di eventi globali, come il Giubileo 2025 a Roma avranno un ruolo importante per lo sviluppo di questo asset strategico per l’offerta di Sky Media in Italia”.

Secondo l’Osservatorio Internet Media, nel 2023 il mercato OOH ha toccato i 696 milioni di euro, con una crescita pari al +13%, dimostrando la sua importanza nella pianificazione pubblicitaria. Anche il DOOH sta diventando sempre più rilevante e dopo aver chiuso a 201 milioni di euro (circa il 30% del settore e in crescita del +21% rispetto all’anno precedente), le stime per il 2024 prevedono uneuro. Per quanto riguarda il mercato delle GO TV, stando ai dati dell’Osservatorio FCP- Assogotv, il primo semestre 2024 ha registrato un fatturato superiore ai 6 milioni di euro, in crescita di oltre il 10% rispetto all’anno precedente.’ulteriore crescita a 250 milioni di euro.

