Sky, presentata la line-up della stagione 2023/2024

Sky, stagione 2023/2024: in arrivo nuovi progetti, produzioni originali, una grande line up di sport e le più attese anteprime mondiali

La grande famiglia Sky compie ufficialmente vent'anni: vent’anni di innovazioni e storie uniche che hanno cambiato le abitudini, i costumi e la cultura del Paese. In quest'anno così importante, Sky presenta al pubblico la nuova stagione televisiva 2023/2024. Come sempre lo sguardo è rivolto al futuro, con il desiderio di innovare e coltivare il talento, per portare nelle case degli italiani la più ampia varietà di contenuti di altissima qualità e la migliore esperienza di visione possibile. Grandi autori, registi e stelle del cinema, campioni dello sport, talenti italiani e internazionali: saranno loro i protagonisti di questa nuova stagione.

Dalle serie TV firmate Sky Original agli esclusivi contenuti HBO, l'offerta Sky cresce costantemente, con tanto cinema italiano e internazionale, gli attesissimi appuntamenti dedicati al mondo dello sport e dell’intrattenimento, i documentari più appassionanti, l’informazione, l’attualità e molto altro ancora. I contenuti Sky sono sempre disponibili anche su NOW, il servizio in streaming unico nel suo genere che unisce un vastissimo catalogo di serie tv, cinema, intrattenimento e documentari, con titoli originali e prestigiose acquisizioni, il grande sport in diretta e l’informazione.

Sky annuncia le serie TV in arrivo nella prossima stagione

Quella in arrivo sarà una grande stagione per la serialità. A dare il via ufficiale i nuovi episodi di And Just Like That…, il nuovo capitolo del sequel di Sex and the City, in esclusiva e in contemporanea con gli USA, per poi proseguire a luglio con la spy story britannica Una spia tra noi, con Damian Lewis e Guy Pearce, e il crime drama Sky Original con Tim Roth L’ultimo boss di Kings Cross. Ad agosto tornano invece coi nuovi episodi Winning Time – L’ascesa della dinastia dei Lakers e Billions, con Damian Lewis di nuovo insieme a Paul Giamatti per la stagione finale.

A settembre appuntamento con la Sky Original Domina, con ancora protagonista Kasia Smutniak, per proseguire, in autunno, con il mistery drama Un’estate fa con Lino Guanciale e Filippo Scotti, seguito da Unwanted - Ostaggi del mare, liberamente tratto da “Bilal”, il libro inchiesta sulle rotte dei migranti del giornalista Fabrizio Gatti e da Non ci resta che il crimine – La serie, con i protagonisti della trilogia cinematografica di Massimiliano Bruno.

Entro fine 2023 l’attesissimo True Detective: Night Country, con Jodie Foster, e nel 2024 fra le altre le novità Sky Original: Dostoevskij dei fratelli D’Innocenzo, con Filippo Timi, L’Arte della Gioia di Valeria Golino, dallo scandaloso romanzo postumo di Goliarda Sapienza, il ritorno di Call My Agent – Italia, con un nuovo parterre di guest-star di primissimo piano, e M. Il figlio del secolo dal romanzo di Antonio Scurati, con Luca Marinelli nei panni di Benito Mussolini. E ancora, i nuovi episodi de Il Re con Luca Zingaretti, Un Amore con Stefano Accorsi e Micaela Ramazzotti, Mary & George con Julianne Moore, e Il tatuatore di Auschwitz dal bestseller di Heather Morris.