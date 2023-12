Sky: presentata la ricca rassegna di Natale firmata dalla Casa dello Sport

Sky: annunciate oltre 300 ore di eventi live e appuntamenti speciali firmati dalla Casa dello Sport

Si è tenuto oggi, presso la sede di Sky Italia di Milano, la presentazione della ricca rassegna firmata dalla Casa dello Sport di Sky che si prepara a rendere le festività natalizie un momento straordinario per gli appassionati di sport, promettendo un mese di dicembre senza sosta e un inizio dell'anno ricco di eventi emozionanti, storie coinvolgenti e produzioni originali uniche. Con oltre 300 ore di appuntamenti in diretta su Sky e in streaming su NOW, gli appassionati di sport avranno l'opportunità di immergersi in una sequenza senza fine di eventi spettacolari, partite entusiasmanti e produzioni speciali. La programmazione, che non conosce soste fino al nuovo anno, sarà arricchita da sei nuove produzioni originali di Sky Sport, ognuna delle quali rappresenta un capitolo unico nella storia dello sport.

Il ricco programma di eventi sportivi prende il via con "Ribot, l’imbattibile", una straordinaria celebrazione del celebre cavallo da corsa, in onda stasera. Si prosegue con l'intimo ritratto di un'icona sportiva, Gianluca Vialli, in "L’Uomo della domenica: Gianluca Vialli. Confesso che ho vissuto", a partire dall'8 dicembre. La magia dello sport protagonista con "Ljubo, l’uomo salvato dal tennis", che racconta la straordinaria storia di Ivan Ljubicic, sarà in onda dal 16 dicembre. Gli appassionati avranno poi l'opportunità di immergersi negli affascinanti racconti di Federico Buffa, con due nuovi episodi dal 22 dicembre, seguiti dallo speciale "Di Canio Premier Special. Wonder goals: Haaland e gli altri", un omaggio ai gol più spettacolari della Premier League, in onda a Natale.

Il nuovo anno sarà inaugurato con uno speciale dedicato alla storia della S.S. Lazio del '74, una produzione originale che offre uno sguardo approfondito sulla parabola incredibile della squadra di Tommaso Maestrelli. Lo sport non si ferma durante le festività natalizie. Gli appassionati potranno godere di una vasta gamma di eventi e partite, dalla Serie A TIM al Boxing Day di Serie BKT, dalla Serie C NOW alla Premier League, e ai campionati internazionali come la Bundesliga e la Ligue 1. Le Coppe Europee di basket tra Eurolega ed Eurocup, l'NBA con il suo attesissimo Xmas Day, il rugby, la pallavolo, e i Campionati mondiali femminili di pallamano terranno con il fiato sospeso gli appassionati di sport.

Il ritorno di "Calciomercato. L’Originale" il 5 gennaio è un evento atteso, con novità quali una nuova canzone dedicata al potere unificante del calcio, e la creazione di una borsa di studio per lo studio della musica in collaborazione con il Conservatorio Statale di Musica dell’Aquila “Alfredo Casella”. La programmazione festiva di Sky Sport include una vasta gamma di speciali che ripercorrono i momenti salienti del 2023 in diversi sport: dalla MotoGP alla Formula 1, dal tennis alla Ryder Cup nel golf e molto altro ancora, offrendo un mix unico di emozioni e ricordi.

Sky Sport 24 sarà il punto di riferimento per gli appassionati, offrendo una copertura completa e costante di tutti gli eventi sportivi, dalle anticipazioni alle analisi post-partita. Il mercato delle trattative nello sport sarà oggetto di attenzione già dal 20 dicembre, con sei edizioni al giorno su Sky Sport 24 dedicate alle possibili acquisizioni delle squadre. La Casa dello Sport di Sky si appresta a regalare ai fan dello sport un periodo festivo senza precedenti, con una programmazione straordinaria di eventi live, produzioni originali coinvolgenti e una copertura completa di tutte le emozionanti sfide sportive.

L'intervista di affaritaliani.it a Federico Ferri, Direttore Responsabile Sky Sport

Federico Ferri, Direttore Responsabile Sky Sport, ai microfoni di affartaliani.it, ha dichiarato: "Abbiamo un periodo natalizio ricco di eventi, ci sono delle tradizioni Sky che tornano ogni anno, come Boxing Day della Premier League che si gioca il 26 dicembre, o il Christmas Day dell’NBA che si gioca a Natale. Ma quest’anno c’è anche la serie A che non si ferma e dunque continuiamo ad essere presenti con le tre partite della serie A, Serie B e Serie C. Un'altra novità interessante è una copertura da parte di Sky molto più ampia sul tennis, di fatto avrà da subito i primi tornei giocati in Australia, con il grande ritorno in campo di Nadal. Inoltre, vi è un'altra tradizione di Sky, ovvero quella di arricchire il periodo natalizio con tante produzioni originali, con tante storie di sport che amiamo e che sono quelle che caratterizzano il modo di fare sport da parte di Sky che da sempre accompagna gli appassionati".

L'intervista di affaritaliani.it a Flavio Tranquillo, Sky sport

Flavio Tranquillo, Sky sport, ai microfoni di affartaliani.it, ha commentato: "Il Natale è sotto canestro. È una scelta chiara che parte dall’NBA e arriva ormai nel resto del mondo, tra cui in Europa, per cui si gioca sempre, ma soprattutto si tendono a giocare partite di particolare importanza. Sempre più gente può guardarle tramite la tv e lo streaming di Sky Sport. È evidente che i giocatori, come gli allenatori, come tutti quelli che partecipano al prodotto sanno benissimo che quelle di Natale sono partite per certi versi potenziate. Questo non è uno spot pubblicitario, però sono partite che hanno una certa atmosfera e sempre più persone sono abituate a vederle sotto le feste".

L'intervista di affaritaliani.it a Davide Pessina, Commentatore Sky sport

Davide Pessina, Commentatore Sky sport, ai microfoni di affartaliani.it, ha dichiarato: "Come sempre a Natale l’NBA da il meglio delle sue partite. Ci sono 5 partite da seguire molto interessanti, spicca Lakers-Boston, ossia un match tra le due squadre più titolate. Le partite saranno innumerevoli, si può stare li seduti e vedere la palla a canestro per tutta la giornata. L’NBA, inoltre, ha tenuto le partite più importanti per quei giorni di festa. Nello stesso periodo verrà giocata anche l’Euro Lega, la competizione più importante a livello europeo. Ci saranno tante partite trasmesse da Sky, ben 15 tra il 18 dicembre e il 5 gennaio. Per cui tra NBA e Basket europeo ce ne sarà per tutti i gusti".