Sky lancia due nuovi spazi di approfondimento: in arrivo Sky TG24 Insider e Sky Sport Insider

Sky, arrivano i due nuovi prodotti editoriali di approfondimento TG24 Insider e Sky Sport Insider

È con l'obiettivo di dare più spazio all’approfondimento e andare oltre le notizie che nascono Sky TG24 Insider e Sky Sport Insider, i due nuovi prodotti editoriali di approfondimento, con commenti, reportage, analisi, racconti, data journalism che portano le firme di Sky TG24 e Sky Sport, insieme ai talent e ad altri autorevoli commentatori e analisti della squadra di Insider.

Sky TG24 Insider è il nuovo spazio editoriale di approfondimento digitale della testata, un luogo dove è possibile approfondire tutte le notizie e i fenomeni che stanno cambiando il nostro tempo. Un’aggiunta alla capacità tradizionale di fare informazione pensata apposta per i clienti Sky. Entrando in questa sezione, l’abbonato troverà contenuti preziosi e utili: rubriche dei giornalisti di Sky TG24 e altri esperti, così come le analisi di due partner quali Ispi e Youtrend che offriranno spunti di riflessione e comprensione fondamentali per potersi orientare in un mondo sempre più complesso. Infine, ogni giorno gli abbonati riceveranno anche Ventiquattro, una newsletter che farà da bussola fra tutti gli avvenimenti della giornata.

Sky Sport Insider è la grande novità online della Casa dello Sport, che offre ogni giorno approfondimenti e contenuti esclusivi scritti dalle firme più prestigiose e dai campioni della squadra di Sky Sport. Un’autentica “sala della lettura”, che propone anche una newsletter quotidiana, Spoiler, disponibile ogni sera: una guida su tutto quello che c’è da sapere al termine della giornata di sport, online anche prima dei grandi eventi sportivi in onda su Sky. I contenuti esclusivi di Sky TG24 Insider e Sky Sport Insider sono disponibili nell’apposita sezione ‘premium’ dei siti Skytg24.it e Skysport.it, raggiungibile anche dall’homepage. Per i clienti Sky TV, Sky TG24 Insider e Sky Sport Insider sono offerti da Sky Extra. Per attivarli è sufficiente andare alla pagina dedicata oppure direttamente all’interno della sezione Sky Extra dell’app My Sky.