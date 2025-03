Snam: il commento della presidente de Virgiliis alla 'Corporate Governance and Capital Market'

Snam: la dichiarazione della presidente Monica de Virgiliis in occasione della 'Corporate Governance and Capital Market for a Competitive and Sustainable Europe'

Oggi, presso la sede di Borsa Italiana a Milano, si è svolta la conferenza "Corporate Governance and Capital Market for a Competitive and Sustainable Europe", organizzata da Assonime in collaborazione con l'OCSE. L'evento ha riunito esperti e leader del settore per discutere delle sfide e delle opportunità legate alla governance aziendale e ai mercati dei capitali nel contesto europeo.

In questo contesto, Monica de Virgiliis, Presidente di Snam, ha commentato: "Questo primo anno di applicazione della CSRD ha confermato il valore dell'integrazione sinergica delle esigenze di compliance con una visione strategica di lungo periodo. In Snam siamo convinti che il percorso intrapreso, pur essendo complesso e impegnativo, rappresenterà un driver per la generazione di valore: consapevolezza per l'organizzazione, affidabilità della comunicazione al mercato con i relativi benefici sul finanziamento sia sul mercato dell'equity che del debito".

La conferenza ha rappresentato un'importante occasione per confrontarsi sulle migliori pratiche di governance e sulle strategie per rendere i mercati dei capitali europei più competitivi e sostenibili, in linea con gli obiettivi delineati dalla CSRD.