Snam, Greenture: l'intervento di Andrea Ricci ad Ecomotive

Alessandria, Snam: le parole del Downstream Director di Greenture Andrea Ricci in occasione di Ecomotive

Andrea Ricci, Downstream Director di Greenture - controllata al 100% da Snam che supporta il processo di decarbonizzazione dei trasporti e delle applicazioni off-grid favorendo la diffusionedi gas naturale, biometano, idrogeno e altri fuel sostenibili - è intervenuto questa mattina ad Ecomotive. L'evento si è tenuto ad Alessandria, ed è stata l'occasione per presentare un trattore stradale alimentato Full Hydrogen e il progetto stazione multicarburante a Casale Monferrato.

“Greenture svolge da tempo il ruolo di abilitatore della transizione energetica, in cui anche il sistema di trasporto a basse emissioni ricopre una posizione fondamentale. Sviluppiamo infrastrutture per la diffusione di carburanti come il GNL, il gas naturale e il biometano che possano facilitare questo processo e traguardare l’ambizioso obiettivo di Zero Emissioni Nette entro il 2050, cui anche il Gruppo Snam aderisce. Oggi la nostra rete di rifornimento si estende a oltre 85 stazioni di servizio, con l’obiettivo di espandersi ulteriormente”, ha dichiarato Ricci.