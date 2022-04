Sole 24 ORE: le liste dei candidati ad Amministratore e Sindaco

Il Sole 24 ORE pubblica le liste per la nomina del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale

Il Sole 24 ORE S.p.A. rende noto, ai sensi dell’art. 144-octies del Regolamento adottato con delibera CONSOB n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato e integrato, che, in vista dell’Assemblea ordinaria degli Azionisti convocata per il giorno 27 aprile 2022 alle ore 10:00, in unica convocazione, le liste di candidati alla carica di Amministratore e Sindaco pervenute alla Società nei termini e con le modalità di legge, sono le seguenti: Per il Consiglio di Amministrazione: Lista presentata dall’Azionista CONFINDUSTRIA-CONFEDERAZIONE GENERALE DELL’INDUSTRIA ITALIANA (“Confindustria”), di titolare di n. 9.000.000 azioni ordinarie e di n. 34.661.640 azioni di categoria speciale de Il Sole 24 ORE S.p.A., complessivamente pari al 66,81% del capitale sociale con diritto di voto, da cui risultano i seguenti candidati: Garrone Edoardo

Cartia d’Asero Mirja

D’Alessio Diamante Ortensia

Diquattro Veronica

Laudanna Chiara

Parzani Claudia

Resta Ferruccio

Ross Alexander John

Vaccarono Fabio

Tommasi Alessandro

Sofia Annarita I candidati Cartia d’Asero Mirja, D’Alessio Diamante Ortensia, Diquattro Veronica, Laudanna Chiara, Parzani Claudia, Resta Ferruccio, Ross Alexander John e Vaccarono Fabio hanno dichiarato di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall’art. 147-ter, comma 4, e dall’art. 148, comma 3, del D.Lgs. 58/1998, dei requisiti di indipendenza previsti dal Codice di Corporate Governance promosso da Borsa Italiana S.p.A. e dei requisiti di indipendenza previsti dal Regolamento del Consiglio di Amministrazione de Il Sole 24 ORE S.p.A.. Lista presentata dall’Azionista BANOR SICAV MISTRAL LONG SHORT (“Banor”) titolare di n. 1.500.000 azioni di categoria speciale de Il Sole 24 ORE S.p.A., pari al 2,29% del capitale sociale con diritto di voto, da cui risultano i seguenti candidati: Nolasco Salvatore Maria Il candidato Nolasco Salvatore Maria ha dichiarato di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall’art. 147-ter, comma 4, e dall’art. 148, comma 3, del D.Lgs.



58/1998, dei requisiti di indipendenza previsti dal Codice di Corporate Governance promosso da Borsa Italiana S.p.A. e dei requisiti di indipendenza previsti dal Regolamento del Consiglio di Amministrazione de Il Sole 24 ORE S.p.A..

Lista presentata dall’Azionista GIORNALISTI ASSOCIATI S.R.L. (“Giornalisti Associati”) titolare di n. 1.446.441 azioni di categoria speciale de Il Sole 24 ORE S.p.A., pari al 2,21% del capitale sociale con diritto di voto, da cui risultano i seguenti candidati:

Liera Marco

Boato Vanessa

Entrambi i candidati Liera Marco e Boato Vanessa hanno dichiarato di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall’art. 147-ter, comma 4, e dall’art. 148, comma 3, del D.Lgs. 58/1998, dei requisiti di indipendenza previsti dal Codice di Corporate Governance promosso da Borsa Italiana S.p.A. e dei requisiti di indipendenza previsti dal Regolamento del Consiglio di Amministrazione de Il Sole 24 ORE S.p.A..

Per il Collegio Sindacale:

Lista presentata dall’Azionista Confindustria titolare di n. 9.000.000 azioni ordinarie e di n. 34.661.640 azioni di categoria speciale de Il Sole 24 ORE S.p.A., complessivamente pari al 66,81% del capitale sociale con diritto di voto, da cui risultano i seguenti candidati:

Sindaci Effettivi

Crippa Giuseppe

Amato Myriam

Piccone Ferrarotti Pietro

Sindaci Supplenti

Girolomini Marianna

Pascolini Elena

Lista presentata dall’Azionista Banor titolare di n. 1.500.000 azioni di categoria speciale de Il Sole 24 ORE S.p.A., pari al 2,29% del capitale sociale con diritto di voto, da cui risultano i seguenti candidati:

Sindaco Effettivo

Libroia Pellegrino Sindaco Supplente

Firmani Annalisa

Lista presentata dall’Azionista Giornalisti Associati titolare di n. 1.446.441 azioni di categoria speciale de Il Sole 24 ORE S.p.A., pari al 2,21% del capitale sociale con diritto di voto, da cui risultano i seguenti candidati:

Sindaco Effettivo

Vallone Tiziana



Sindaco Supplente



Menegazzi Roberto

Il Sole 24 ORE S.p.A. rende inoltre noto che le liste di candidati alla carica di Amministratore e Sindaco della Società, depositate nei termini e con le modalità di Legge, corredate della documentazione prevista dallo Statuto sociale e dalla normativa vigente, sono state pubblicate sul sito internet della Società.

Si segnala che alle liste di candidati presentate da Confindustria alla carica di Amministratore e Sindaco della Società sono allegate le proposte di Confindustria in merito alla “Nomina del Consiglio di Amministrazione” (punto 5 all’Ordine del Giorno) e, precisamente, in merito ai punti 5.1, 5.3 e 5.4 all’Ordine del Giorno, nonché in merito alla “Nomina del Collegio Sindacale per gli esercizi 2022 – 2023 – 2024” (punto 6 all’Ordine del Giorno) e, precisamente, in merito al punto 6.2 all’Ordine del Giorno.

Si ricorda, infine, che le Relazioni illustrative sulla nomina del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale, ex art. 125-ter, TUF, sono state pubblicate in data 18 marzo 2022 e sono disposizione del pubblico sul sito internet della Società.