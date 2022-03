Sopra Steria: Ferrero alla guida del mercato Fashion & Luxury

Sopra Steria, affidata a Michele Ferrero la direzione del mercato Fashion & Luxury

Sopra Steria, leader europeo nella consulenza, nei servizi digitali e nello sviluppo di software, affida a Michele Ferrero la direzione del mercato Fashion & Luxury.

Grazie a consolidate competenze nel digitale, nel CRM e nella supply chain, con un focus particolare sull’organizzazione, sulla governance e sulla gestione in ambito IT, Michele Ferrero darà ulteriore slancio alle opportunità di business per Sopra Steria, nel mercato Fashion & Luxury, riportando a Enrico Cantoni, Direttore Divisione Retail, Fashion & Industry.

“Il mercato Fashion & Luxury riveste un ruolo cruciale per Sopra Steria e per l’economia italiana – ha affermato Stefania Pompili, CEO di Sopra Steria – Il comparto non può rinunciare a stare al passo coi tempi, cogliendo sfide globali ed evolvendo grazie all’innovazione. Sono certa che la solida esperienza di Michele Ferrero contribuirà a rendere ancora di più Sopra Steria il partner ideale per la digital transformation del settore”.

Ferrero, laureato in Ingegneria Nucleare al Politecnico di Milano, ha maturato un’esperienza di oltre venti anni nella consulenza direzionale in Europa e in Italia, ricoprendo ruoli di sempre maggiore responsabilità. E’ stato Business Management Consulting Manager in Accenture e, successivamente, in Gartner, Director e Managing Partner dal 2018, gestendo un portafoglio di clienti internazionali nei settori retail, fashion e manufacturing.