Sopra Steria, lanciati due progetti per la transizione green

Sopra Steria,

presentati a K.EY Energy due nuovi progetti a sostegno della transizione green e della creazione del bilancio di sotenibilità

Due progetti innovativi a sostegno della transizione green e a supporto delle imprese: Energy4green, progetto per la gestione e l’ottimizzazione dei flussi all’interno delle comunità energetiche e di autoconsumo collettivo che massimizza i benefici a favore della collettività e PlanTech, nuova offerta tecnologica su piattaforma Salesforce per supportare nel processo di creazione e gestione del bilancio di sostenibilità.

Queste le novità presentate da Sopra Steria, leader europeo tecnologico per la consulenza, i servizi digitali e lo sviluppo software, in occasione dell'edizione 2023 della fiera internazionale K.EY Energy Summit a Rimini. Nel dettaglio, PlanTech nasce con la volontà di affiancare le imprese nel processo di cambiamento culturale e operativo rispettando i criteri ESG, legati ai temi ambientali, sociali e di governance.

“Misurare l’impatto ambientale e sociale rappresenta ormai una priorità per le imprese. La soluzione proposta da Sopra Steria risponde a questa esigenza, consentendo alle aziende di costruire e gestire con facilità il bilancio di sostenibilità. Siamo entusiasti di offrire ai nostri partner formule all’avanguardia che guardano alle sfide di oggi come nuove opportunità per il domani”, ha dichiarato Federico Chieppa, Direttore della Practice Salesforce di Sopra Steria Italia.

L’offerta, sviluppata sulla piattaforma Salesforce, utilizza licenze di tipo base ed è costruita su un modello low-code altamente scalabile e facilmente adattabile alle esigenze dei singoli clienti. Partendo da una fotografia dell’esistente, Sopra Steria grazie a PlanTech analizza dati e performance dell’azienda e recepisce le indicazioni strategiche delle strutture interne e degli stakeholder di riferimento con l’obiettivo finale di guidare il cliente verso potenziali temi da sviluppare in ottica di sostenibilità a lungo termine.

Energy4Green, altro progetto presentato in occasione della fiera a Rimini, è una piattaforma cloud che fornisce gli strumenti tecnologici necessari alla gestione e all’ottimizzazione dei flussi all’interno delle comunità energetiche e di autoconsumo collettivo, per massimizzare i benefici a favore della collettività, sviluppata congiuntamente da Sopra Steria e Henshin Group. La soluzione realizzata da Sopra Steria è supportata dall’infrastruttura tecnologica MOVENS di Henshin, ed è in grado di raccogliere qualsiasi dato standardizzato proveniente da dispositivi IoT (Internet of Things) e sviluppare specifici verticali di mercato.

Attraverso il monitoraggio real-time dei flussi energetici e l’utilizzo di algoritmi di machine learning e intelligenza artificiale, la soluzione proposta fornisce una risposta efficace e integrata per la gestione di comunità energetiche rinnovabili, energy management ed electric vehicle ottimizzando l’utilizzo energetico e abilitando al tempo stesso gli elementi di flessibilità propri delle smart grid.

Il commento di Mario Luceri, Salesforce Subject Matter Expert Sopra Steria Italia ad affaritaliani.it

Ai microfoni di affaritaliani.it Mario Luceri, Salesforce Subject Matter Expert Sopra Steria Italia, ha raccontato la mission della multinazionale, supportare i clienti a livello di consulenza sia strategica che tecnologica, realizzando progetti che abbracciano tutti i mercati e le principali soluzioni tecnologiche. Nello specifico, Luceri ha sottolineato come la nuova piattaforma presentata ieri a K.EY 2023 supporti le imprese clienti nel loro percorso di Report ESG, in un momento in cui risulta sempre più importante (e sfidante) misurare e rispettare l’impatto ambientale, sociale e di governance: “Siamo presenti in Fiera per presentare il nostro nuovo progetto sui Bilanci di Sostenibilità, PlanTech, una piattaforma collaborativa basata sulla piattaforma Salesforce, che aiuta le aziende nella costruzione e gestione dei Bilanci. All’interno ha le capabilities necessarie per gestire sia la parte di Piano Strategico che quelle normative, quindi la Dichiarazione Non Finanziaria (in ottemperanza agli standard attuali)”.

Le parole di Paolo Scocca, Project Manager divisione Energy Sopra Steria Italia ad affaritaliani.it

Paolo Scocca, Project Manager divisione Energy Sopra Steria Italia, ha delineato le caratteristiche del progetto Energy4Green: "Sopra Steria è impegnata come system integrator da anni nell'affrontare i temi della transizione energetica. In Fiera presentiamo Energy4Green, una piattaforma nata per gestire le sfide della transizione energetica legate alla gestione, progettazione e esercizio delle comunità energetiche. Nello specifico, andiamo a gestire la progettazione e la valutazione dell'investimento, l'ottimizzazione della configurazione fino alla gestione operativa con l'ottimizzazione del lato consumo per massimizzare i benefici dei membri della comunità".