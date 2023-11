Sopra Steria, Salone dei pagamenti 2023: l’IA contro i rischi di frode

Sopra Steria: l’Intelligenza Artificiale per contrastare i rischi di frode al Salone dei Pagamenti 2023

Sopra Steria, presente all’apertura del Salone dei Pagamenti 2023, ha portato al centro del dibattito il tema del crimine finanziario nel mondo dei pagamenti, insieme alle potenziali modalità di contrasto e alle loro possibili evoluzioni future. Riconosciuta come leader europeo tecnologico per la consulenza, i servizi digitali e lo sviluppo software, Sopra Steria affianca da anni i suoi clienti nel loro percorso di trasformazione digitale, offrendo benefici tangibili e prolungati nel tempo.

Nel corso dell’intervento dal titolo “Il contrasto al crimine finanziario e il mondo dei pagamenti: evoluzioni in corso” Manuele Mason, Consultant e Senior Manager di Sopra Steria, ha esposto un quadro completo della situazione normativa (italiana ed europea) in riferimento al mondo delle frodi nel settore dei pagamenti. In particolare, è stato posto l'accento sui rischi di frode nelle varie fasi della Customer Journey e sulle relative soluzioni di biometrica e Intelligenza Artificiale finalizzati a prevenire e a contrastare attacchi informatici.

“L'accelerata innovazione nel settore dei pagamenti si traduce in un costante sviluppo di strumenti e tecnologie, evidenziando la necessità di adeguarsi continuamente a nuovi paradigmi. Tuttavia, è cruciale sottolineare che, nonostante l'entusiasmante progresso tecnologico, la conformità normativa rappresenta un pilastro fondamentale", ha commentato Manuele Mason, Consultant e Senior Manager di Sopra Steria. "Affinché il mondo finanziario possa beneficiare in toto di tutti i vantaggi della trasformazione digitale diventa indispensabile che il tutto sia supportato da adeguate norme emesse dalle istituzioni o da investimenti normativi. Attualmente, Sopra Steria sta dedicando sforzi significativi per supportare i clienti nella gestione dei rischi legati alle frodi attraverso la creazione di modelli avanzati basati su intelligenza artificiale e machine learning. Ciò non solo contribuisce a mitigare le potenziali minacce, ma anche a garantire una maggiore sicurezza e affidabilità nei processi di pagamento”.

L'intervista di affaritaliani.it a Manuele Mason, Consultant e Senior Manager di Sopra Steria

A margine del suo intervento, Manuele Mason, Consultant e Senior Manager di Sopra Steria, ha esposto il suo punto di vista ai microfoni di affaritaliani.it. Nonostante il numero di frodi risulti in costante aumento, la sola normativa non è sufficiente a fermare definitivamente la situazione. "Tramite il nostro gruppo, stiamo strutturando dei modelli in grado di costruire e individuare i falsi positivi in qualsiasi piattaforma di pagamento, così da poter alleggerire l'impegno operativo delle banche e consentire un maggior rispetto delle normative in ambito banking", ha raccontato Mason.

"A fronte di questa complessa situazione, stiamo investendo in quest'ambito in diversi paesi. Abbiamo sviluppato modelli di successo in Spagna e in Germania; modelli che stiamo portando anche qui in italia e che aiuteranno ad individuare rapidamente i falsi positivi", ha concluso Mason. "In ogni caso, parliamo di modello che, più passa il tempo e più operazioni analizza, più impara. Più volte verrà provato e più sarà efficiente e efficace".