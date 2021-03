Sorì lancia il fior di latte a lenta maturazione pronto per essere esportato

Tra tradizione e innovazione, una novità assoluta prende vita nella produzione casearia di Sorì: il fior di latte tradizionale campano “a lenta maturazione”, frutto di uno studio che unisce il metodo tradizionale familiare all’alta tecnologia.

Questo fior di latte è realizzato esclusivamente con latte di alta qualità dell’alto Casertano e dalla provincia di Benevento, trasformato nello Stabilimento a ridosso del Parco di Roccamonfina, fonte di insostituibili ricchezze come l’aria incontaminata, la biodiversità animale e vegetale, la presenza di sorgenti di acqua che, assieme al latte, rivestono una funzione sostanziale per il rispetto degli standard qualitativi dell’azienda, da sempre attenta non solo alla provenienza delle materie prime, ma anche alle caratteristiche del prodotto finito, ai processi di produzione, e al rispetto di standard igienico-sanitari ed etici.

Il Fior di Latte Tradizionale Campano “a lenta maturazione” è unico grazie all’utilizzo di solo lattoinnesto, da cui si ottiene la cagliata ottenuta dopo la coagulazione del latte, che viene lasciata riposare dalle dodici alle quattordici ore, e quindi filata a circa 82/84°C in acqua bollente. Questo procedimento, e la lenta maturazione”, danno vita ad un prodotto evocativo della tradizione casearia campana, in chiave innovativa, che potrà essere distribuito “in salamoia”, con una scadenza breve, per il mercato locale, o “salato in pasta”, per garantire una scadenza più lunga, per il mercato Italiano ed estero.

“Il nostro Fior di Latte Tradizionale Campano a Lenta Maturazione- afferma Gaetano Sorrentino, socio fondatore della Sorì Italia- assume grazie a questo processo, caratteristiche specifiche in termini di aspetto e consistenza, oltre che di sapore nonché di aroma inconfondibile . E’ l’ideale soprattutto sulla pizza, è un prodotto gustoso, con un’ottima fusione e che non brucia. ll nostro valore più importante è l’essere rimasti artigiani nonostante i cospicui volumi produttivi; questo prodotto ne è la sintesi perfetta, una lavorazione antichissima cha abbiamo sviluppato per la moderna ristorazione”. Una grande novità per il mercato da parte dell’azienda, tra i leader nella produzione di mozzarella di bufala campana Dop, mozzarella Stg, Fior di Latte e ora fior di Latte tradizionale campano “a lenta maturazione, tutti ingredienti che trovano la massima espressione anche come farcitura della pizza napoletana Stg, ritenuta una prelibatezza iconica in tutto il mondo.